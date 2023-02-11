محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي وإنتاج حيواني بقرية عدن بباريس

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مشروع استثمار زراعي وإنتاج حيواني على مساحة ١٥٠ فدان بقرية عدن بمركز باريس، يرافقه الأستاذ عبد الناصر صالح رئيس المركز.

وأشاد الزملوط باعتماد المشروع على نظم الري المطري كأحد أنظمة الري الحديث المُوفرة لإستهلاك المياه، وتنوع الزراعات والإنتاج الذي يضم زراعات القمح والشعير والفول والخضروات مثل الكرنب والبطاطس والثوم والبازلاء، كما يشمل المشروع مزرعة إنتاج حيواني تضم ٥٠ رأس ماشية، موجهًا بطرح الإنتاج بالأسواق الداخلية بالمحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات واللحوم والحد من إرتفاع الأسعار.