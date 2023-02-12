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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر القدس تؤكد مواقف مصر الراسخة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر دعم وحماية القدس المنعقد في جامعة الدول العربية، تؤكد موقف مصر الثابت والراسخ في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.

وأشاد بالموقف المصري في رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم لمدينة القدس ومقدساتها، فضلًا عن التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عابدة خالصا للمسلمين.

وأضاف «رزق»، أن الرئيس السيسى يأخذ على عاتقه دائما ترسيخ الاستقرار وتهدئة الأوضاع لصالح الشعب الفلسطينى الشقيق ويضع قضيته العادلة فى أولى اهتماماته بكافة فعاليات المحافل الدولية، وهو ما يعبر عن أن القضية الفلسطينية فى قلب اهتمام الدولة المصرية، والسعى الدائم لإرساء السلام بالمنطقة فى أسرع وقت ممكن ووقف نزيف الدم وعدم تجدد إطلاق النار من جديد.

وأشار إلى أن السلام لن يتحقق في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، مؤكدًا أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في غزة واقتحام ساحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية يصعد الأزمة ويزيد التوتر.

وشدد «رزق»، على ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئوليته تجاه وقف معاناة الشعب الفلسطينى بالتوصل إلى قرار قابل للتنفيذ يضمن توفير الحماية الدولية لهم ووضع حل سياسي مستدام على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة لينهي حالة التوتر التي تتجدد من آن لآخر.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الشعب الفلسطيني

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