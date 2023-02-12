تربية طفولة القاهرة تعلن عن المحاضرات اون لاين

أعلنت الدكتورة جيهان عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة ، تعليمات هامة لجميع الطلاب مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى .

وقالت الدكتورة جيهان عزام ، أن الكلية أعلنت عن لينك المحاضرات الأونلاين أمام جميع الطلاب، بجانب المحاضرات الحضورية داخل الكلية .

جامعة القاهرة

استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا حول كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة الدولية بـ 6 أكتوبر، والذى قدمه الدكتور رضا عبد الوهاب الخريبي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، في إطار تنفيذ توجيه رئيس الجامعة باستحداث كلية جديدة للروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن مشروع استحداث وتطوير كليات جديدة تؤهل لوظائف المستقبل، وتواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول لجامعات الجيل الرابع بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل ودعم احتياجات الدولة الوطنية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إنه نظرا للتطور المتسارع في مجالات التحول الرقمي وعلوم البيانات والتي توجت بالتقدم الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات فقد ظهرت الحاجة الملحة إلى إنشاء كيان علمي للدراسات العليا في التخصصات البينية المرتبطة بهذه المجالات وتطبيقاتها؛ للاستفادة من الخبرات العلمية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في المجالات المرتبطة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الكلية الجديدة تهدف إلى مواكبة المراحل الأساسية الحالية والمستقبلية لتطور الذكاء الاصطناعي والروبوتات بدءًا من أنظمة الذكاء الاصطناعي، ومرورا بالذكاء الاصطناعي محدود الذاكرة، ومن ثم الذكاء الاصطناعي المعتمد على نظريات العقل، وانتهاءً بالذكاء الاصطناعي المعتمد على الوعي الذاتي.