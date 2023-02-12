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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبدالرازق يؤكد لرئيس مجلس النواب العراقي دعم مصر لوحدة جميع الدول العربية

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس مجلس النواب العراقى

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ  اليوم محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي و الوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.

ورحب المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، في بداية اللقاء ، برئيس مجلس النواب العراقي ، مؤكدا على  قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين على مختلف المستويات وتقدير مصر حكومة وشعباً للعراق الشقيق ودوره المركزي في المنطقة المستند علي تاريخ وحضارة عريقة ممتدة، وحرص مصر على مواصلة العمل على تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

وأكد رئيس مجلس الشيوخ على موقف  مصر الداعم لوحدة جميع الدول العربية  ومساندتها ، والحرص على تعزيز الدور  القومي العربي، وكذلك دعم علاقات التعاون المتبادلة ومسيرة العمل العربي المشترك، وذلك في إطار سياسة مصر القائمة على ترسيخ وحدة الصف العربي بهدف تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار لجميع الأشقاء.

وأشار إلى أن العالم العربي يواجه تحديات خارجية تدفعنا للوقوف جنبا إلى جنب و أنه لا مجال للصراعات الداخلية مع ضرورة رأب الصدع و لم الشمل العربي لمواجهة تلك التحديات.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب العراقي عن شكره على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيداً بتقديم  مصر يد العون للأشقاء العرب في جميع الأوقات وبخاصة وقت الأزمات وهي قلب العروبة النابض، وأخرها إرسال مصر للمعونات لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا، قائلا:  إن هذا الموقف ليس بجديد عليها .

وأكد محمد الحلبوسي أن العراق يعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطه بمصر، مثمناً دورها في الحفاظ على أمن واستقرار العراق والوطن العربي بأكمله ومساهماتها في تعزيز وحدة الصف العربي.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان  الامين العام لمجلس الشيوخ  ، والسفير صلاح عبد الصادق  مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

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المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الدول العربية

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