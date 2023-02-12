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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رنا رئيس من أمام الكعبة بإطلالة هادئة | شاهد

رنا رئيس
رنا رئيس

ظهرت  الفنانة رنا رئيس فى صورة خاصة لها من أمام الحرم المكى وهى مرتدية الحجاب وتؤدي مناسك العمرة 

وارتدت رنا رئيس طرحة بيضاء قامت بارتدئها بشكل عادي وبسيط جدا بدون ومغطية الرأ بشكل كامل وارتدت اسدالا فضفاض من اللون الرمادي الفاتح 

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وارتدت رنا رئيس أسفل الاسدال بدي أبيض طويل يصل لمنتصف اليد وكان من خامة واسعة لاتصف اليد حيث كانت أكمام الإسدال غير طويلة 

وامسكت رنا رئيس في يدها سبحة بيضاء وحرصت على أن تكون إطلالتها ذات الوان هادئة قريبة من الأبيض وابتعدت عن التكلف 

رنا
رنا

وظهرت رنا رئيس بدون ميك آب ورعاة فى إطلالتها طبيعة المكان الذي توجد فيه وهيبة الحرم المكى وهو ما أثار إعجاب الجمهور وتنمو لها التوفيق والثبات 

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس إطلالة رنا رئيس رنا رئيس بالحجاب رنا رئيس فى العمرة الفنانة رنا رئيس

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