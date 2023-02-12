الإسكان الاجتماعي تزف بشرى بشأن موعد تسليم الشقق المتأخرة.. تفاصيل

كشفت الدكتور مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، تفاصيل ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري.



وتابعت مي عبدالحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدمة برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد،أنه تم استعراض موقف تنفيذ الوحدات السكنية، حيث تم حتى الآن، والانتهاء من تنفيذ 619 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ وطرح 247 ألف وحدة، ومخطط تنفيذ 134 ألف وحدة أخرى.

أي حد متأخر له حاجة هياخدها

وأكملت الدكتور مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، أنه كل الاعلانات استلمت وتبقي بعض المتقدمين لم يستلموا في أماكن قليلة ومنها العبور ومع نهاية شهر 9 سننتهي من كل الإعلانات السابقة لمن تقدم عليها، وأي حد متأخر له حاجة هياخدها".