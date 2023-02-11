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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية يتفقدان مشاريع الإسكان الاجتماعي وإنتاج البيض والمنطقة اللوجيستية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في جولة مكوكية للمشروعات الغربية

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية داخل المحافظة وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والمهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط والأستاذ علي عبد الستار السكرتير المساعد.

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وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية مشروع إنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة العجيزي بطنطا والذي سيوفر سكناً حضارياً بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية.

وتفقد الوزير والمحافظ عدد من الشقق السكنية والبالغ عددها ٤٨٠ وحدة سكنية داخل ٦ عمارات مقامة على مساحة 2,3 فدان، وتتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و 9 أدوار علوية).

كما تفقدا آمنه ورحمي مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، والذي يهدف في المقام  الأول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ وذلك لإنتاج ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار رحمي إلي أن المحطة تتكون من ٨ عنابر ٢ لتربية الأمهات و ٦ للفراخ البياض، ويتكون كل عنبر من ٣ خطوط، مقامة على مساحة ١٤ قيراط بتكلفة إجمالية 110 مليون جنيه.

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كما تفقد الوزير والمحافظ المنطقة اللوجيستية بطنطا والتى تعد من أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية في الوجه البحري بتكلفة 6 مليارات جنيه، وتقع على مساحة 83 فدانا، وتخدم سكان محافظات الوجه البحري، بما يعادل 42 مليون نسمة، ويوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

جدير بالذكر أن المنطقة اللوجستية بطنطا تضم مول تجاري ، معارض تجارية، أسواق مفتوحة وأسواق جملة ، نادي رياضي ومكاتب إدارية مزودة بجميع مستلزمات الإدارة الحديثة تساهم في جذب الشركات العالمية لمحافظات الدلتا.

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محافظ الغربية الأسكان الرئيس كفر الشيخ الإسكان الاجتماعي المحلة التنمية المحلية الهيئة الهندسية وزير التنمية المحلية الدكتور طارق رحمي

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