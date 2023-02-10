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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجرائم لا تنتهي.. إصابه 5 فلسطينيين في هجوم لقوات الاحتلال بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أصيب 5 فلسطينيين اليوم الجمعة، خلال التصدي لهجوم شنه عدد من المستوطنين في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن مجموعة من المستوطنين هاجمت أطراف بلدة عصيرة القبلية، وتصدى لهم الأهالي وسط اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال.

ومن جانبه، أفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل أن خمسة مواطنين أصيبوا بالاختناق، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، أشار دغلس إلى أن عددا من مركبات المواطنين تعرضت لهجوم بالحجارة من قبل المستوطنين، قرب بلدة بورين جنوب نابلس.

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وتشهد الأوضاع في القدس توترا على خلفية عمليات فلسطينية سابقة سقط خلالها قتلى سبقتها اقتحامات دامية لمخيمات فلسطينية.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنطقة مؤخرا بالتزامن مع تصعيد ميداني في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

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