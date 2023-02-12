توصيات برلمانية بتشديد الرقابة على مسلسلات رمضان 2023 | نواب: يجب تضمنها رسائل هادفة.. والابتعاد عن الإسفاف.. وتقديم محتوى درامي رفيع المستوى

«إعلام النواب» تطالب بوضع ضوابط لمسلسلات رمضان 2023



برلمانية: الرقابة على الأعمال الدرامية الرمضانية «ضرورة»



نائبة: مسلسلات رمضان يجب أن تحتوي على معلومات حقيقية ورسائل هادفة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بتصريحات الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التى أكد فيها أن شهر رمضان المقبل سيشهد محتوى درامي رفيع المستوى، مؤكدين ضرورة تقديم محتوي هادف داخل مسلسلات رمضان يليق بالمشاهد المصرى.

وأكدوا أن شهر رمضان يحظى باهتمام كبير من جانب الجمهور، خاصة فى ظل وجود أعمال فنية؛ حيث تزيد نسب المشاهدات، ويزيد الإقبال على المسلسلات الدرامية؛ ولذلك يجب الاهتمام بتقديم محتوى محترم، يلقى إعجاب الجمهور، ويقدم رسالة هادفة لهم.



ومن جهته، أيَّد عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تصريحات الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التى أكد فيها أن شهر رمضان المقبل سوف يشهد محتوي درامي رفيع المستورى قائلا:"الاعلام لا يقل أهمية عن الآلة العسكرية".

تصحيح الأفكار المغلوطة

واضاف “زايد” لـ"صدي البلد"، الإعلام هو الآله الناعمة التى تخاطب الجمهور برسائل معينة تسيطر على الافكار العدوانية و المسمومة التى يبثها اعضاء الوطن للجميع وبالأخص الشباب غير المؤهل علميا وتعليميا، مشيدا بدور القائمين على المسلسلات الدرامية التي تحارب الأفكار الإرهابية وتصحيح الأفكار المغلوطة التي زرعتها الجماعات الإرهابية في عقول الشباب، مثل "مسلسل الاختيار" وغيرها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مسلسل الاختيار ضرب مثلا في تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة والشائعات المغرضة التي يقودها أعداء الوطن، قائلا: "جعلك تختار الوقوف بجانب البلد او ضدها ومصير معروف".

وطالب النائب بضرورة إبراز البطولات الفردية والجماعية للأشخاص الذين ضحوا بارواحهم من أجل الوطن؛ لزرع روح حب الوطن في قلوب الجميع، لافتا إلى أن الإعلام له دور كبير في توجيه الأفكار؛ فهو لا يقل أهمية عن الآلة الحربية، وهو من ضمن الأدوات الهامة في حروب الجيل الخامس.

وأشاد بدور رئاسة الوزراء فى الرد على الشائعات؛ من خلال عرض الشائعة فى المهد والحقيقة بجانبها، في الإعلام الحقيقي هو من يبث الحقائق فقط دون زيادة أو مهنية والبعد عن الشائعات المغرضة.

وفي السياق ذاته، أكدت ألفت المزلاوى عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ضرورة أن يتضمن العمل الدرامي، وخاصة مسلسلات رمضان، على محتوى هادف؛ لكونه يشاهده جميع أفراد الأسرة المصرية.



وطالبت بضرورة تشديد الرقابة من جانب الدولة على الأعمال الفنية والدرامية التي يتم بثها في شهر رمضان، والتأكد من كونها تقدم رسالة ورؤية وهدفا، بعيدا عن الأسفاف والتضليل.

نجاح كبير لمسلسل الاختيار

وأكدت "المزلاوى" لـ"صدى البلد"، أن الفترة الماضية شهدت نجاح كبير لمسلسل الاختيار الذى أصبح واحدا من أشهر المسلسلات الدرامية التى تصحح الأفكار المغلوطة لدى الجمهور، إضافة إلى إبراز جهود أبطال الجيش في التصدي للعناصر الإرهابية، قائلة: "الرسالة التى يقدمها العمل الدرامي، فوق 1000 رسالة من منصات إعلامية مختلفة، فهي تمس المواطن بشكل مباشر".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن العمل الدرامى يلتف حوله عدد كبير من الجمهور الذين تتفاوت أعمارهم وانتماءاتهم، مشيرة إلى أنه يجب تسليط الضوء على بطولات الجيش المصري الذي يمتلك مخزونا كبيرا من الإنجازات والبطولات المشرفة.



ووجهت النائبة الشكر للجيش المصري العظيم الذى يقف على حدود الوطن يحمى الدولة من الأعداء المتربصين للنيل من الدولة المصرية، قائلة:" ابنائنا يقفون على الحدود وسط درجات حرارة تصل للثلج يؤدون دورهم على أكمل وجه".

ومن جهتها، أكدت إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، أهمية تقديم محتوي هادف داخل مسلسلات رمضان يليق بالمشاهد المصرى حيث أن شهر رمضان يحظى باهتمام كبير من جانب الجمهور وخاصة فى ظل وجود أعمال فنية فتزيد نسب المشاهدات ويزيد الإقبال على المسلسلات الدرامية وذلك يجب الاهتمام بتقديم محتوى محترم يلقى اعجاب ويقدم رسالة هادفة للجمهور.

واكدت “عبد الحليم” لـ"صدي البلد"، أنه يجب على جميع القائمين على المسلسلات أن يحذوا حذو المحتوى المقدم في مسلسل الاختيار؛ لاحتوائه على رسائل هادفة خالية من الإسفاف.

وقالت إن مسلسل الاختيار، سواء الجزء الأول، أو الثاني، قدم صورة رائعة، كما أنه يحمل صدقا حقيقيا، لافتة إلى أن ما تم تقديمه في الاختيار 2 لم يكن به مبالغة، حيث أنها وقائع حقيقية رغم ما تحمله من قسوة للمصريين وهذا أمر ملفت للنظر.

مسلسل الاختيار وجه رسالة قوية للعالم

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المسلسل يهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى مصر والعالم بأكمله، حيث تشير إلى مدى قوة الدولة في الدفاع عن أرضها وتطهيرها من الإرهابيين، كما يهدف إلى كشف الوجه الحقيقي للإرهاب الأسود.

تجدر الإشارة إلى أن الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، أكد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان، أن شهر رمضان 2023 سيشهد محتوى دراميى من مسلسلات فنية رفيعة المستوى.