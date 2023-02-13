حبس شخصين لقيامهما باقتحام شقة وسرقة 10 ملايين جنيه في الأزبكية

أمرت جهات التحقيق،حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لقيامهم باقتحام شقة وسرقة 10 ملايين جنية في الأزبكية

سرقة 10 مليون جنية

وكان مجهولين قد اقتحموا شقة بالأزبكية وتمكنا من سرقة 10 ملايين جنيه كانوا بداخلها ، حيث نجح رجال المباحث في تحديد وضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة مبلغ مالى 10 مليون جنيه من داخل الشقة سكنه .

وبالإنتقال والفحص تبين وجود كسر بكالون باب الشقة "بأسلوب الضغط" بإستخدام مفك وسرقة الجهاز الخاص بكاميرات المراقبة داخل الشقة.

وعلي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة المنوفية تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى قرابة 4 مليون جنيه من متحصلات واقعة السرقة و2 طبنجة صوت والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبعض المستندات والأوراق الشخصية "مزورة".

وإعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر كالون باب الشقة" ، وبمناقشتهما عن باقى المبالغ المالية المستولى عليها إعترف الثانى بتوظيفها لدى شخصين "سيئ النية" ، مقيمان بمحافظة المنوفية بهدف التربح منها وأمكن ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى قدره 5 مليون جنيه .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتقدر المبالغ المالية المضبوطة بـ 9 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.