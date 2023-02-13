حبس شخصين لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية ببولاق

قررت جهات التحقيق حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل خزينة محل لقطع غيار السيارات ببولاق.

كشف رجال المباحث بالقاهرة لغز سرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل خزينة محل لقطع غيار السيارات ببولاق حيث تبين أن أحد العاملين استعان بآخر لارتكاب الواقعة وتم ضبطهما.

مشغولات ذهبية

تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس قيام شخصين بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

على الفور تم الانتقال والفحص وأمكن ضبطهما وتبين أنهما شخصان لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما مجموعة من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا أنها من متحصلات واقعة سرقة محتويات خزينة صاحب محل لقطع غيار السيارات كائن بدائرة قسم شرطة بولاق محل عمل أحدهما .

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.