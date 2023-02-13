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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأفخم في السعودية.. رولز رويس وبنتلي على القمة.. أسعار وتفاصيل

الافخم في السعودية
الافخم في السعودية "رولز رويس وبنتلي" 

يتمتع السوق السعودي بالعديد من الطرازات الفاخرة وعلى رأسها إصدارات شركة بنتلي ورولز رويس، والتي تتمتع بإطلالة خارجية تتسم بالفخامة، إلى جانب التجهيزات الفنية عالية الاداء، بالاضافة إلى المقصورة الداخلية التي تضم حزمة من عناصر الرفاهية والتحكم.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أفخم 5 سيارات من طراز بنتلي ورولز رويس في السعودية 

الافخم في السعودية "رولز رويس وبنتلي" 

1 - بنتلي بينتايجا

 

حصلت السيارة بنتلي بينتايجا على محرك 4000 سي سي 8 سلندر، بقوة 512 حصانا، و 770 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل إلى 290 كم/ساعة، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 626 حصانا، سعة 6000 سي سي، مكون من 12 اسطوانة، يدفع السيارة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 301 كم/ساعة.

 

تتراوح أسعار السيارة بنتلي بينتايجا 2023 بين 1.102.200 ريال و 1.386.000 ريال. 

الافخم في السعودية "رولز رويس وبنتلي" 

2 - بنتلي كونتينينتال جي تي 

 

دعمت السيارة بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 6000 سي سي، بقوة 542 حصانا، وعزم دوران 770 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع كلي، إلى جانب محرك اخر بقوة 626 حصانا، و 900 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 3.7 ثانية.

 

تقدم السيارة بقيمة سعرية تتراوح بين 1.174.500 ريال و 1.760.000 ريال.

الافخم في السعودية "رولز رويس وبنتلي" 

3 - بنتلي فلاينج سبير 

 

تأتي الفئة الاولى بمحرك 4000 سي سي 8 سلندر، ينتج قوة قدرها 542 حصانا، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.1 ثانية، بالاضافة إلى محرك 6000 سي سي يضخ 626 حصانا، 900 نيوتن/متر، ينقل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 3.8 ثانية.

 

تتراوح أسعار السيارة بين 825 الف ريال ومليون 375 الف ريال.

الافخم في السعودية "رولز رويس وبنتلي" 

4 - رولز رويس كولينان

 

تعتمد السيارة رولز رويس كولينان على قدرات فنية تتمثل في محرك 12 سلندر، سعة 6700 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 563 حصانا، و 850 نيوتن/متر، تعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي دفع كلي، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.7 ثانية.

 

يبلغ سعر السيارة رولز رويس كولينان نحو مليون و 423.500 ريال.

الافخم في السعودية "رولز رويس وبنتلي" 

5 - رولز رويس فانتوم 

 

يمكن للسيارة رولز رويس فانتوم الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 5.4 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/ساعة، حيث تقدم بقدرات فنية تعتمد على محرك 6700 سي سي، بقوة 563 حصانا، و 900 نيوتن/متر.

 

تقدم السيارة رولز رويس فانتوم بسعر يتراوح بين مليون 980 الف ريال و 2 مليون 310 آلاف ريال.

بنتلي رولز رويس بنتلي ورولز رويس افخم 5 سيارات السعودية

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