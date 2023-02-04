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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع 5 سيارات جديدة في السعودية |صور

اسرع 5 سيارات جديدة
اسرع 5 سيارات جديدة في السعودية

يحتوي السوق السعودي على نخبة من أسرع المركبات حول العالم، والتي تحمل علامات تجارية لابرز مصنعي السيارات، بالاضافة إلى قدرات فنية تجعلها تنطلق من نقطة الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في ثواني قليلة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أسرع 5 سيارات جديدة في السعودية.

اسرع 5 سيارات جديدة في السعودية

1 - فيراري SUPER FAST 812 2023 

 

تستمد السيارة فيراري SUPER FAST 812 2023 قوتها من محرك سعة 6500 سي سي، ينتج قوة قدرها 800 حصانا، و 718 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى بلغت 340 كيلومتر في الساعة، مع إمكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 2.9 ثانية.

 

تقدم السيارة فيراري SUPER FAST 812 2023 بسعر 1,485,000 ريال.

اسرع 5 سيارات جديدة في السعودية

2 - ماكلارين  GT 2023

 

تتسارع السيارة ماكلارين  GT 2023 خلال مدة زمنية تستغرق 3.2 ثانية، حيث دعمت بمحرك ثماني الاسطوانات، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 620 حصانا، وعزم اقصى للدوران 630 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 326 كيلومتر في الساعة.

 

يبلغ سعر السيارة ماكلارين  GT 2023 نحو 984,915 ريال.

اسرع 5 سيارات جديدة في السعودية

3 - استون مارتن فانتاج 2023

 

حصلت السيارة استون مارتن فانتاج 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي، مدعوم بمحرك 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، بقوة 503 حصانا، وعزم دوران 685 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى بلغت 314 كم/ساعة، والقدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 خلال 3.6 ثانية.

 

تقدم السيارة استون مارتن فانتاج 2023 بقيمة سعرية بلغت 777,858 ريال.

اسرع 5 سيارات جديدة في السعودية

4 - لامبورجيني افنتادور ROADSTER 2023

 

تصل السيارة لامبورجيني افنتادور ROADSTER 2023 من 0 بـ 100 كم/ساعة خلال 2.8 ثانية، حيث تمتلك محكر من 12 اسطوانة، سعة 6500 سي سي، بقوة 770 حصانا، و 720 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 350 كم/ساعة.

 

تقدر القيمة السعرية للسيارة لامبورجيني افنتادور ROADSTER 2023 نحو 2,420,000 ريال

اسرع 5 سيارات جديدة في السعودية

5 - بي إم دبليو M5 2023 

 

دعمت السيارة بي إم دبليو M5 2023 بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4400 سي سي، بقوة 600 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 3.4 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة بي إم دبليو M5 2023 نحو 647,900 ريال.

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