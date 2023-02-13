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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية: الدروس الخصوصية اليوم أصبحت للوجاهة.. فيديو

صدى البلد

قالت الدكتورة حنان حسني ،عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، إنه في الماضي كان الطالب يأخذ الدروس الخصوصية فى السر لانة بليد  دون علم احد ، بينما اليوم أصبحت  الدروس الخصوصية  للوجاهة ، والطالب الذي ينجح بمجموع ضعيف كان يتقدم لمدرسة خاصة ، بينما اليوم هناك وجاهة فى الحجز عند المدرسين المشهورين رغم ان هذا المدرس يملى علينا شروط لكى يتم الحجز عنده لإبني للدرس الخصوصي .
 

وأضافت حسني ، خلال  لقائها مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الاحد ، أن ولي الامر لا يستطيع ان يلزام المدرس ببدأ الدروس من الشهر الذي تبدأ فيه الدراسة.. ولكن المدرس هو الذي يحدد مواعيد الدروس الخصوصية وفى اى شهر لانه يحتاج فلوس هذا الشهر وليس خوفاً على اولادنا ولابد من تقنين الدروس الخصوصية الى ان يتم القضاء عليها تماماً .
 

وتابعت :" لابد من عمل مجهود مع الطالب لكى يكون متعلم وناجح وفي نفس الوقت متفوق وليس ناجح فقط ، ونجاحة ليس بـ 70% ، أو بـ 90% ولكن نجاحة في الحياة أهم ولدينا نماذج مهمة جدا لم تدخل كليات القمة خاصة وان هناك طلبة صيادلة غيروا مسيرتهم من الصيدلة الى كليات اخري بعد التيرم الاول بدون توضيح ".

 

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