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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مبادرة عشانك يا بلدي.. المستثمرين العرب تكشف التفاصيل

المستثمرين العرب
المستثمرين العرب

كشف الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرين العرب، تفاصيل "مبادرة عشانك يا بلدى"، لافتة إلى أنها للترويج للسياحة العلاجية والدينية فى مصر.

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431 مليون جنيه مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة الأسبوع الماضي

وقالت هدى يسى، خلال حوار ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، إنه نحتاج لتكاتف جميع الجهود، مع الدولة ويكون إيدينا فى إيد بعض، ودفع عجلة الاقتصاد عن طريق مصادر التنمية.


وتابعت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرين العرب،أن السياحة قاطرة للتنمية فى مصر، و لدينا جميع مقومات السياحة العلاجية، وعلينا التسويق لأنفسنا خارج الدولة.

وأشارت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إلى أننا نستطيع أن نجتذب العديد من الدول الأفريقية للسياحة العلاجية.

 


 

المستثمرين العرب علشانك يا بلدى السياحة العلاجية اخبار التوك شو السياحة في مصر

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