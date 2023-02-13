مبادرة عشانك يا بلدي.. المستثمرين العرب تكشف التفاصيل

كشف الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرين العرب، تفاصيل "مبادرة عشانك يا بلدى"، لافتة إلى أنها للترويج للسياحة العلاجية والدينية فى مصر.

وقالت هدى يسى، خلال حوار ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، إنه نحتاج لتكاتف جميع الجهود، مع الدولة ويكون إيدينا فى إيد بعض، ودفع عجلة الاقتصاد عن طريق مصادر التنمية.



وتابعت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرين العرب،أن السياحة قاطرة للتنمية فى مصر، و لدينا جميع مقومات السياحة العلاجية، وعلينا التسويق لأنفسنا خارج الدولة.



وأشارت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إلى أننا نستطيع أن نجتذب العديد من الدول الأفريقية للسياحة العلاجية.







