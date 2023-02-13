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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سيراميكا كليوباترا: الفوز على المصري مستحق ونستعد للزمالك بجدية.. فيديو

صدى البلد

قال التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إن الفوز على المصري البورسعيدي، بثلاثية نظيفة، كان مهم للغاية ومستحق، بعد فترة عمل طويلة خلال الأيام الماضية.

وأضاف الشعباني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن لاعبو سيراميكا كليوباترا، قدموا مردود مستوى مميز للغاية، كلل مجهودهم بفوز غال وكبير أمام منافس قوي.

وأشار إلى أن أحمد ياسر ريان يمتلك إمكانيات مميزة للغاية تؤهله للتسجيل واستغلال الفرص التي تتاح له أمام المرمى، مشددًا أن المنظومة الدفاعية لفريقه تجعله يشعر بالطمأنينة، في ظل ثبات المستوى والحفاظ على نظافة الشباك.

وأوضح معين الشعباني، أن الفوز على المصري البورسعيدي، مباراة يتم البناء عليها في المستقبل، مضيفًا «ركزنا جيدًا في مواجهة المصري ونجحنا في استغلال الكرات الثابتة، وأحترم كل المدربين لكن كنت أحب منافسة موسيماني على الخطوط في كل الفرق التي دربها كل منا».

واستكمل بأن جميع لاعبي فريقه مستواهم متقارب للغاية، لذلك كل اللاعبين جاهزين للمشاركة في المباريات، مؤكدًا سعادته بمستويات فريقه والتزام اللاعبين، خاصة وأن الفوز كان على منافس قوي، إلا أن الهدف الأول أحبطه في العودة إلى اللقاء.

واختتم الشعباني، تصريحاته «الدور الثاني صعب وكل المباريات كأنها مباريات كأس، لذلك التركيز لا بد أن يكون عاليًا، ونتعامل مع مواجهة الزمالك المقبلة بكل جدية، ومجموعة الأبيض هي الأصعب بأبطال إفريقيا، كونها تضم 4 فرق عربية، واشتقت للبطولة الإفريقية التي توجت بها مرة لاعبًا ومرتين مدربًا».

 

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