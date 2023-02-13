دبابات الاحتلال الإسرائيلي تقصف أهداف على أطراف غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قصف الدبابات لعدد من الأهداف على أطراف قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق صواريخ.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الأراضي المحتلة تعرضت لقصف بـ 4 صواريخ من قطاع غزة، وذلك ردا على الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بسماع دوي صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات المتواجدة بغلاف غزة، وذلك ردا على الغارات الإسرائيلية.

وكان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سلسلة غارات على موقع في غرب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذه الغارات جاءت بهدف قصف موقع تحت الأرض به مواد خام تستخدم في صناعة الصواريخ.

وأضاف جيش الاحتلال أن هذه الغارات جاءت للرد على الصاروخ الذي أطلق السبت الماضي من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة.