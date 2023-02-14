النواب يناقش 136 أداة رقابية عن إنشاء وتطوير مراكز الشباب والأندية |اليوم

يشهد مجلس النواب اليوم الثلاثاء مناقشة ما يقرب من 136 أداة من الأدوات الرقابية مثل طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

و تشمل مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبا مناقشة عامة حول إنشاء وتطوير مراكز وبيوت الشباب والأندية والملاعب الاستادات.

و تشهد الجلسة مناقشة طلبا مناقشة عامة مقدمين من:

النائب أحمد علي إبراهيم وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم ريادة الأعمال للشباب في مراكز الشباب و آخر من النائب أحمد فتحي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بمراكز الشباب وتعظيم دورها.

كما يناقش طلب إحاطة وسؤال حول عدم تثبيت العاملين بوزارة الشباب والرياضة.

و طلب إحاطة النائب عبد الباقي تركيا و النائب بلال النحال و طلبات إحاطة مقدمة من النائب عمرو رشدي ، عن عدم استغلال مركز التكوين المهني بالأميرية.

والنائبة منال نصر ، عن بعض المخالفات الواقعة على النادي المخصص من قبل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا.

كما تناقش الادوات الرقابية عدم منح عضوية مجانية بالأندية ومراكز الشباب للطلاب المتفوقين.و النائبة صفاء جابر عيادة ، عن ضبط منظومة اختبارات الناشئين بالأندية ، كما تناقش خطة الوزارة لعمل رحلات شبابية للمحميات الطبيعية و ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للشباب.

و تسأل الادوات الرقابية الاجابة عن معايير اختيار مديري مديريات الشباب بالمحافظات و عن غلق الجمعيات العمومية للأندية على أشخاص بعينهم دون الأخرين.

كما تسأل عن عن خطة دعم المواهب الرياضية.و ، عن أهداف الاستراتيجية الوطنية للشباب.كما تسال ، عن الوضع المالي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية المملوكة لوزارة الشباب والرياضة و عن خطة عمل مسابقات بمراكز الشباب والأندية بالاضافة لنتائج المشروع القومى لاكتشاف المواهب فى كرة القدم.

و كان قد شهد مجلس النواب أمس الاثنين مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).