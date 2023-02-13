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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد انتظام العمل بمدارس الخارجة

وكيل التعليم
وكيل التعليم

أجرى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الاثنين جولة تفقدية فى عدد من مدارس الخارجة.

وتفقد مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية، وشهد مراسم طابور الصباح ، مثنيا على التنظيم والإنضباط من الجميع وظهور الطابور بمظهر نموذجى مشرف.

 وتضمنت المراسم تمارين رياضية متنوعة ومجموعة من الفقرات الهادفة بالإذاعة الصباحية لإثراء الطلاب بمجموعة من المعلومات القيمة ، مما كان له أبلغ الأثر فى نفوس الطلاب لمزيد من الحيوية والنشاط مع بداية يومهم الدراسى، وحرص على تأدية تحية العلم والسلام الجمهورى الطلاب.

وكان وكيل التعليم بالمحافظة أجرى أمس الأحد، جولة تفقدية لعدد من المدارس لمتابعة انتظام العمل فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى، وشارك فعاليات طابور الصباح المدرسى بمدرسة الخارجة الثانوية العسكرية، و استمع لفقرات الإذاعة المدرسية والتى تضمنت مجموعة من الفقرات الهادفة لدعم الطلاب بمجموعة من المعلومات مع مطلع يوم دراسى جديد، وهنأ العاملين وطلاب بالمدرسة ببداية الفصل الدراسى الثانى ، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

وفى الختام شارك المنهدس سيد عبد العزيز، العاملين وطلاب المدرسة مراسم النشيد الوطنى وتحية العلم وشدد على ترجمة حب الوطن بالجد والاجتهاد لصنع أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعا على مر السنوات .

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كما تفقد وكيل تعليم المحافظة، سير العمل بمدرستى السلام الابتدائية والإعدادية القديمة بالخارجة، مطمئنا على إنتظام التلاميذ بالفصول الدراسية وإلتزام المعلمين بالمدرستين بمهامهم الوظيفية المكلفين بها.

 وشارك الطلاب الحصة الأولى والتى جرى إعدادها حول تنمية روح الولاء والإنتماء للوطن ، على الدور الهام للشرطة المصرية وما يقدمونه من تضحيات فى سبيل حماية الوطن والحفاظ على امنه واستقراره .

وخلال الجولة تفقد معرض المدرسة والذى يحتوى على العديد من الأعمال الفنية والأشغال اليدويه، و استمع وكيل التعليم إلى مجموعة من الآراء والمقترحات وعرض المشكلات من مجموعة من المعلمين من شأنها إنضباط ودقة العمل ، حيث أكد على بحث فورى لكافة المقترحات والمشكلات وتقديم الحلول العاجلة .مدارس الوادى الجديد.

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