قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الوفد الأوكراني غادر عملية التفاوض مع روسيا وترك الاتصالات بأوامر عليا.

وقال بيسكوف: “قد قلنا لك هذا لمدة ستة أو حتى سبعة أشهر الآن، وتحدث الرئيس بوتين عن هذا على مستويات مختلفة، نحن نتحدث عن الوثيقة ذاتها التي تم الاتفاق عليها نتيجة لمفاوضات صعبة للغاية التي تم حتى التوقيع عليها بالأحرف الأولى، ثم فجأة، كما لو كان بأوامر عليا، ومنذ ذلك الحين غادر الجانب الأوكراني طاولة المفاوضات وترك الاتصالات”.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي جلاس، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى، إن الغرب منع إبرام هدنة بين أوكرانيا وروسيا في الربيع الماضي.