عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف سبب انسحاب أوكرانيا من مفاوضات السلام

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الوفد الأوكراني غادر عملية التفاوض مع روسيا وترك الاتصالات بأوامر عليا.

وقال بيسكوف: “قد قلنا لك هذا لمدة ستة أو حتى سبعة أشهر الآن، وتحدث الرئيس بوتين عن هذا على مستويات مختلفة، نحن نتحدث عن الوثيقة ذاتها التي تم الاتفاق عليها نتيجة لمفاوضات صعبة للغاية التي تم حتى التوقيع عليها بالأحرف الأولى، ثم فجأة، كما لو كان بأوامر عليا، ومنذ ذلك الحين غادر الجانب الأوكراني طاولة المفاوضات وترك الاتصالات”.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي جلاس، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى، إن الغرب منع إبرام هدنة بين أوكرانيا وروسيا في الربيع الماضي.

الصبر نفد.. بيان عاجل من رئيس الشيشان حول حرب أوكرانيا

حلف الناتو يعلن بدء هجوم روسيا الكبير في أوكرانيا

بوتين روسيا أوكرانيا أوكرانيا وروسيا الكرملين بيسكوف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. أسعار الدواجن اليوم

الجرام يودع الـ 1500 جنيه مجددا.. تراجع أسعار الذهب اليوم

3 خيارات للفيفا| شوبير يكشف تطورا مفاجئا بشأن قيد صفقات الزمالك الجديدة

ثلوج وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة

بعد انتشار صور جدلية| حقيقة تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف

الصبر نفد.. بيان عاجل من رئيس الشيشان حول حرب أوكرانيا

قبل الدخول على أحد تخافه.. كلمات لو قلتها يغير الله قلبه تجاهك

مفاجآة .. تطورات جديدة فى أزمة كهربا تضمن استمرار اللاعب وعدم إيقافه

موضوعات متعلقة

الصبر نفد.. بيان عاجل من رئيس الشيشان حول حرب أوكرانيا

تركيا تعلن هدم مدينة بالكامل بسبب الزلزال

إنقاذ مراهق تركي ظل تحت أنقاض الزلزال أكثر من 182 ساعة.. شاهد

سنموت جميعًا.. تصريحات مفاجئة من رئيس الشيشان بشأن نشوب حرب نووية عالمية

مخزونات الذخيرة.. إجراء عاجل من حلف الناتو بسبب الحرب في أوكرانيا.. تفاصيل

حلف الناتو يعلن بدء هجوم روسيا الكبير في أوكرانيا

صفقة مغرية.. برلسكوني يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء حرب أوكرانيا

لأول مرة خلال 25 عامًا.. حزب المستشار الألماني يتعرض لهزيمة تاريخية

ترشيحاتنا

مدبولي يكلف وزير التنمية المحلية بتدبير مخصصات مالية لعدد من المشروعات بالغربية

مفاجأة جديدة بشأن تنبؤ عالم هولندي بحدوث زلزال مدمر في مصر |تفاصيل

ضربة قوية.. تراجع الروبل الروسي لأدنى مستوى في 9 أشهر أمام الدولار

بعد موافقة النواب .. أهداف مشروع قانون الغرف السياحية

تخفيضات 20%.. "التموين" تكشف أسعار ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية

روسيا تكشف سبب انسحاب أوكرانيا من مفاوضات السلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 55.. إطلالات آثارت الجدل لـ أحلام الشامسي

حلق في ودنه.. شاهد| ظهور صادم لـ عمرو دياب في إحدى الإعلانات

الهرس| مرض شديد الخطورة يصيب الناجين من الزلازل.. وهذه أعراضه

غير متوقع.. سعر مبالغ فيه لـ فستان إليسا في أخر حفلاتها

فيديو

هل تتعرض مصر لزلزال مدمر وتسونامي خلال أيام ؟.. اعرف الحقيقة

لهذا السبب.. الفنانة ليلى طاهر تعلن اعتزالها الفن بلا رجعة

سعر الفراخ نزل والبانيه يتراجع 35 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن

سلفة أختها خنقتها في الحمام.. جريمة بشعة تهز الشرقية.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

اﻟﻤﺰﻳﺪ