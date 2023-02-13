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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأول مرة بجنوب سيناء.. معمل لضبط معايير البناء والمنشآت

فودة يوقع
فودة يوقع

وقع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور سيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، اليوم الإثنين،  بروتوكول إنشاء معمل ضبط الجودة بمديرية الإسكان، بالتنسيق بين المحافظة وجامعة السويس، وذلك بحضور اللواء خالد صديق، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير الصندوق الحضاري، واللواء محمود نصار،  رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية بجنوب سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المعمل المقرر إنشاؤه  ستجري خلاله اختبارات المواد وضبط الجودة للمشاريع الهندسية الخاصة بالمحافظة ، وذلك بناء على الدراسة  التي تقدمت بها مديرية الإسكان للمجلس التنفيذي.

وأوضح المحافظ، أنه لأول مرة يجرى إنشاء هذا المعمل  على مستوى المحافظة لتوفير مقاييس ومعايير الأمن والسلامة لكافة المنشآت، وتلافي ظهور الشروخ والتصدعات، إضافة إلى زيادة العمر الافتراضي للمشروعات السكنية التي ستقام على أرض المحافظة.

ولفت إلى أن المعمل يتضمن  4 أقسام هي "خرسانة، اختبارات تربة، اختبارات طرق، معمل كيمياء"، ومن المقرر أن يكون المعمل تحت إشراف كلية الهندسة التابعة لجامعة السويس، والتي ستتولى اعتماد نتيجة الاختبارات، وتدريب المسؤولين عن المعمل لإنشاء كوادر فنية بمديرية الإسكان في هذا المجال.

وأكد أنه ترجع أهمية المعمل إلي إجراء الاختبارات القياسية على مختلف مواد البناء ومواد العزل، وتصميم واختيار الخلطات الخرسانية خلال صبها وتحديد نسب مكوناتها التي تحقق مقاومة ضغط مميزة، وتحديد مدى كفاءتها، واختبار جودة أجزاء المنشآت السكنية القائمة، وإجراء اختبارات تحميل المنشآت، إضافة إلى تقديم المشورة الفنية لترميم وإصلاح ومعالجة المنشآت القائمة عند تعرضها للتحلل، أو التآكل، أو التلف، أو الانهيار.

فودة يوقع البرتوكول

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لأول مرة معمل ضبط البناء المنشاة اللواء خالد فودة جامعة السويس

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