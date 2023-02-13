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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خطر على العيون.. طبيب يكشف عادة خاطئة نفعلها جميعا

العيون
العيون

كشف الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب وجراحة العيون، خطورة استخدام الهواتف المحمولة كثيرا بسبب تأثيرها السلبي على العيون.

 

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وقال أشرف الهباق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة يؤثر على العيون بشكل سلبي".

وأضاف أشرف الهباق: "البعض يستخدم الموبايل لفترات طويلة في المنزل وفي غرف مظلمة بالكامل وهذا الأمر له تأثير سلبي على العين".

وتابع أشرف الهباق: "الموبايل يخرج منه ضوء أزرق وهو الضوء الذي نحصل عليه من أشعة الشمس نهارا".

وأكمل أشرف الهباق: "من أول المشاكل التي يسببها استخدام الموبايل كثيرا ليلا في المنزل داخل غرف مظلمة كثيرا ليلا هي  جفاف العين".

ولفت أشرف الهباق: "أوصي بعدم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة بشكل مفرط لأن ذلك الأمر له تأثير سلبي ويشكل خطورة على  العين ويضر خلايا العين والشبكية".

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