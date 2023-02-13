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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عبدالعزيز مخيون: كنت أحلم بتجسيد شخصية المفكر جمال حمدان

جمال حمدان
جمال حمدان

قال الفنان عبدالعزيز مخيون، إنه تأثر بالمفكر المصري الراحل لويس عوض، حيث رافقه في رحلته الثقافية بين لندن وباريس، موضحًا: "كنت أقابله في باريس وأدخل معه المسارح والمتاحف، إلى آخره، كما تأثرت بالدكتور جمال حمدان، لم ألتقه للأسف، كنت أحلم بأن أمثل فيلما عنه".

وأضاف مخيون خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة CBC: «الظروف لم تتِح لي مقابلة جمال حمدان، كان عامل حول نفسه ستار أو شرنقة، تأثرت به بسبب كتابه دراسة في عبقرية المكان، وكنت أقرأ مقالاته في صحيفة الأهرام».

وتابع الفنان، أنه كان يحلم بالسفر إلى أوروبا بعدما التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث كان كل من يدرسون له حاصلين على بعثات في أوروبا، وهو ما أثر فيه، حتى تكتمل دراسته، إلى أن جاءته المنحة من المركز الثقافي الفرنسي في القاهرة.

وأكد، أنه كان لديه شغف ورغبة في تعلم اللغة الفرنسية جيدا بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الاطلاع على الحركة المسرحية والثقافية في فرنسا، وهو ما استفاد منه، لكنه عطله عن احتراف الفن.

المركز الثقافي في المساء مع قصواء لويس عوض اللغة الفرنسية الحركة المسرحية

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