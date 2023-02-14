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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المكسيك تسعى للحد من إساءة استخدام نظام اللجوء لمهاجرين لا يخططون للبقاء

رئيس المكسيك
رئيس المكسيك

قال مسؤول كبير للجوء في المكسيك يوم الاثنين إن وكالة اللجوء المكثفة في المكسيك تعزز جهودها لاستبعاد أعداد كبيرة من المتقدمين الذين 'يسيئون استخدام' النظام أثناء مرورهم عبر المكسيك للوصول إلى الولايات المتحدة.

المكسيك لديها ثالث أكبر عدد من طلبات اللجوء في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا ، مما يعكس الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين أجهدوا الموارد في اللجنة المكسيكية لمساعدة اللاجئين (كومار).

قال أندريس راميريز ، مدير كومار ، إنه بمجرد أن يطلب المهاجرون اللجوء ، يتم إعفاؤهم من الترحيل ويحق لهم البحث عن عمل ، مما يحفز الكثيرين على تقديم طلبات حتى بدون نية البقاء في المكسيك.

وقال للصحفيين في مكتب كومار المزدحم في مكسيكو سيتي 'إنه انتهاك لنظام اللجوء'. 'معاملة كومار كنوع من وكالات السفر.'

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وأضاف راميريز أن الوكالة بدأت مؤخرًا برنامجًا تجريبيًا في مدينة تاباتشولا الجنوبية بالقرب من الحدود مع جواتيمالا ، حيث يوجد بها أكبر عدد من المتقدمين ، بهدف رفض الحالات التي لا تستحق اللجوء بسرعة.

وأشار إلى أن بعض المتقدمين يعتقدون خطأً أن COMAR توزع تصاريح تسمح بالسفر داخل المكسيك. في الواقع ، يجب على طالبي اللجوء عادةً البقاء في الدولة التي بدأوا فيها قضاياهم.

وقال راميريز في مؤتمر صحفي 'وضعنا هذا في موقف قريب من الانهيار.'

تلقت COMAR ما يقرب من 119000 طلبًا العام الماضي ، أي أقل بقليل من العام السابق.

في كانون الثاني (يناير) من هذا العام ، تضاعف الرقم عن نفس الشهر في عام 2022. وشملت المطالبات 430 من الأفغان - وهي زيادة كبيرة عن السنوات الماضية.

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