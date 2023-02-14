احتفالا بعيد الحب..توزيع الحلوى والهدايا على أطفال مستشفي أورام الأقصر

حرص العاملون بمستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بمدينة طيبة شمال الاقصر، على مشاركة الاطفال مرضى الاورام السرطانيه احتفالات عيد الحب،وتوزيع الحلوى والهدايا البسيطة لدعم المرضي ورفع معنوياتهم في رحلتهم العلاجية.

وتزينت المستشفي بالبالونات الملونة الحمراء والخضراء والصفرا، ووزع العاملون الحلوى والشيكولاتة، والورود والهدايا البسيطة، فى أجواء كرنفالية رائعة تفاعل معها الاطفال المرضى وارتسمت الابتسامه على وجوههم وعلت الفرحة والسعادة ببن اقارب المرضي .

وأكد الدكتور هاني حسين ، المدير التنفيذي، لمستشفي شفاء الاورمان ، أن مثل هذه الاحتفالات البسيطة تنعكس بشكل إيجابي على الأطفال المرضي وتساهم فى تحسن صحتهم وترفع الحالة المعنوية لهم.

واضاف أن هذه اللحظات السعيدة، خلال المناسبات والأعياد تقام من أجل الانسانية أولا، والتعبير عن مشاعرنا تجاه من نحبهم، مؤكدا أن هذه الفعاليات مستمرة فى كافة المناسبات واالعباد من أجل إسعادهم دائما.



ومن جانبه قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، أن الاحتفالية هذا العام مختلفة موضحاً أن الفريق الطبي أراد أن يكون الاحتفال بعيد الحب له شكل آخر بما يساعد على دعم المرضي معنويا، وخاصة مرضى الاورام السرطانية من الأطفال، الذين يعانون، ويحتاجون لرسم البسمة والسرور وإدخال البهجة على قلوبهم، من خلال أشياء بسيطة تسعدهم وتساهم فى رفع معنوياتهم مشددا إن دعم المرضي معنويا مهم فى علاج الأمرض وارتفاع نسب الشفاء للمرضي.

IMG-20230214-WA0081

IMG-20230214-WA0083

IMG-20230214-WA0080

IMG-20230214-WA0082

IMG-20230214-WA0078

IMG-20230214-WA0084