إيجبس 2023 يشهد توقيع 9 مذكرات تفاهم بين قطاع البترول وشركات عالمية

شهد ثاني ايام مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023) التوقيع على ٩ مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين قطاع البترول وعدد من الشركات العالمية والتي شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مراسم توقيعها علي هامش فعاليات المؤتمر والمعرض.



وشملت اتفاقية تدريب بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة كويت إنرجى مصر وقعها المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني مع المهندس كامل الصاوي رئيس كويت إنرجى مصر بحضور سونج يو الرئيس التنفيذي لكويت انرجي العالمية و بموجبها تقوم الشركة برعاية مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل ضمن برنامج الوزارة لبناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول، بهدف تطوير ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للقيادات الوسطى بمواقع الإنتاج بعد اجتيازهم التقييمات الفنية والإدارية طبقاً لأحدث الممارسات العالمية للوصول لأفضل العناصر القادرة على تحمل مسئولية إدارة سلامة العمليات بمختلف الإدارات الفنية، وبما يضمن دمج مفهوم السلامة مع مختلف الأنشطة.



كما وقعت الوزارة و شركة إيني الإيطالية مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون في تدريب كوادر الادارة المتوسطة، ووقع الاتفاقية المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني مع ماتيا كامبانياتي مدير الشركة بمصر بحضور لوكا فيجناتي مدير الاستكشاف بالشركة الايطالية .



وفي اطار التوسع بتنفيذ شركات قطاع البترول لاعمال المشروعات في الدول العربية الشقيقة وقعت شركة انبي عقدا مع شركة فجر الأردنية المصرية وذلك للقيام باعمال التصميمات الهندسية لزيادة الطاقة الاستيعابية لخط الغاز الأردني، وقع العقد المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة انبي مع المهندس فؤاد رشاد رئيس شركة فجر الأردنية المصرية .



كما وقعت انبي اتفاقية تعاون مع تحالف شلمبرجير العالمية في مجال تحول الطاقة والتصميمات الهندسية و العمل بالمياه العميقة ، ووقع الاتفاقية مع رئيس شركة انبي كل من المهندس شريف بيومي مدير شلمبرجير مصر و شرق المتوسط و نائبا رئيس شركة subsea7 العالمية يان كوترت وفرانك ليفيتيه.



ووقعت الهيئة المصرية العامة للبترول عقد بيع وشراء كميات من خام خليط قارون مع شركة هيلينك انرجي اليونانية و يسهم العقد الذي وقعه الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة مع رئيس شركة هيلينك انرجي اندريا شيامشيس في تعظيم القيمة المضافة للخام المصري في السوق العالمي، ويأتي في إطار التعاون المثمر بين مصر اليونان تتويجاً للشراكة الاستراتيجية.

كما وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول مذكرة تفاهم مع شركة أوراكل في إطار دعم الهيئة لمشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع اهم الشركاء التكنولوجيين عالميا للتعاون في توفير أحدث الحلول الرقمية والبرامج للهيئة و شركاتها ، ووقع المذكرة مع الرئيس التنفيذي للهيئة ، المهندس باسل مبارك مدير عام اوراكل مصر بحضور المهندسة ايمان وافي مساعد رئيس الهيئة لتكنولوجيا المعلومات.

كما تم بحضور السفير العماني بالقاهرة عبدالله الرحمي توقيع اتفاقية تصنيع وخلط وتسويق لمنتجات زيوت التشحيم لشركة نفط عمان العمانية للتسويق بالتعاون مع شركة مصر للبترول، وقع الاتفاق رئيس شركة مصر للبترول المهندس محمد ماجد مع السيد طارق الجنيدي رئيس نفط عمان للتسويق .



كما وقعت نفط عمان للتسويق اتفاق ثان لانتاج و خلط وتعبئة زيوت الشركة العمانية في مصر بالتعاون مع شركة الإسكندرية للاضافات البترولية ( اكبا) ، حيث يتم تصنيع منتج نهائي بواسطة شركة أكبا وتعبئته ، ويأتي الاتفاق الذي وقعه الكيميائي هشام رياض رئيس شركة اكبا مع السيد طارق الجنيدي رئيس الشركة العمانية في اطار اهتمام شركة نفط عمان للتسويق بالسوق المصرية كبوابة لافريقيا ، ويهدف هذا الاتفاق ايضا لتصدير و توزيع منتجات شركة نفط عمان داخل و خارج السوق المصري بواقع تقريبا 1500 طن سنويا.



وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية للبترول و شركة هواوي تكنولوجيز مصر العالمية

للتعاون في مجالات التحول الرقمي والطاقة الخضراء داخل قطاع البترول ، ووقع الاتفاقية المهندس مصطفي امين رئيس شركة تنمية و دينج يونجي رئيس مجموعة الاعمال الرقمية بشركة هواوي .