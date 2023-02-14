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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة رؤساء قرى مركز الداخلة

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، حركة رؤساء القرى بمركز الداخلة.

وأكد محافظ الوادي الجديد ، أن الهدف من الحركة هو ضخ دماء جديدة بالمناصب القيادية بالقرى، وإعطاء أمل لأولاد التنمية المحلية، والتأكيد على أن القيادات المتمرسة سيتم تصعيدها، والمحافظة مستمرة في متابعة وتقييم القيادات المحلية لانتقاء أفضل العناصر والدفع بهم للمناصب القيادية.

وجاءت التغيرات كالتالي: السيد جمال مصباح لقرية الشيخ مفتاح، وكامل الحداد لقرية أسمنت، ومحمود جبالي لقرية المعصرة، قادم من عزب القصر، ومحمود إبراهيم لقرية الهنداو، ومحمد سفينة لقري العوينة.

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هلال عبد الرحمن لقرى الراشدة، والسيد محمد محمود لقري القلمون، والمهندس سيد أحمد إسماعيل لقري الجديدة، وهاشم درويش لقرى الموشية قادم من الموهوب، وحسن سلام لقري بدخلو، وأحمد حسن لقرية عزب القصر قادم من القصر، وصابر حنفي مبارز لقرى القصر قادم من المعصرة، ومحمد عبدالله لقرى الموهوب قادم من العروبة، وحسن أحمد سعد لقرى العروبة تعيين جديد، وكامل علي لقرى غرب الموهوب، وماهر عطية لقرى الصحوة، ومحاسن محمد احمد لقرى الأمان.

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