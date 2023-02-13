الاتجاهات الحديثة في إدارة مزارع النخيل ندوة في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، عن عقد سلسلة من الدورات التدريبية بمختلف مراكز المحافظة، تحت عنوان الاتجاهات الحديثة لإدارة مزارع نخيل التمر في الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية الدكتور مجد المرسي عوض- وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبالتعاون مع المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية برئاسة صلاح محمود جميل مدير المحطة، في ظل ما تشهده الوادي الجديد من نهضة شاملة في شتى المجالات، وخاصة في مجال القطاع الزراعي والتوسع في زراعة نخيل التمر.

وجرى عقد أولى هذه الدورات بالإدارة الزراعية بباريس، بقياده المهندس سمير عبد اللطيف مدير الإدارة الزراعية بباريس، بناء على رغبة شباب الخريجين بالمركز .

وتناولت الدورة عدة محاور أهمها اقتصاديات نخيل التمر للدكتور ماهر عبد الحافظ من المعمل المركزي لابحاث وتطوير النخيل وأساسيات إنشاء مزرعة نموذجية والخدمة الارضيه لنخيل التمر، والدكتور عماد فودة سيد من المعمل المركزي لابحاث وتطوير النخيل، وخدمة رأس النخلة ومعاملات ما بعد الحصاد، للدكتورة منى طه محمد سمعوني- المعمل المركزي لابحاث وتطوير النخيل ، وميكنة العمليات الزراعية للدكتورة غاده عبد الله معهد بحوث الهندسه الزراعية.

كما ناقش الاتجاهات الحديثة لمكافحة آفات نخيل التمر للدكتور صلاح جميل أستاذ وقاية النباتات بمعهد بحوث وقايه النباتات، وأعقب هذه الدورة زيارة لأحد المزارع لمتابعة حل المشكلات على أرض الواقع وتقديم التوصيات الفنية اللازمة.