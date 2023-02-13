صحة الوادي الجديد تطلق حملة لتطعيم تلاميذ المدارس ضد كورونا

قررت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اطلاق حملة لتطعيم تلاميذ المدارس ضد فيروس كورونا على مستوى جميع المدارس بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن المديرية تسلمت اليوم خطابا رسميا يتضمن صدور تعليمات جديدة من الوزارة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، تفيد بالتجهيز لتطعيم تلاميذ المدارس ضد فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة التعليم.

وأوضح محروس، أن المديرية ستنفذ الحملة في مدارس المحافظة الأحد المقبل الموافق 19 فبراير الجاري، تحت إشراف اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بعد الانتهاء من إجراءات استلام لقاح فايزر، وهو المصل المناسب المرحلة العمرية من 12 – 18 عاما المستهدفة في أعمال التطعيم.

على جانب آخر، أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، ختام فعاليات الدورة التدريبية للفرق التمريضية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية على مستوى بمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة، وتشمل تدريب فرق تمريض الداخلة وبلاط والفرافرة بمركز "الداخلة".