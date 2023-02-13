فحص 419 سيدة ضمن الكشف المبكر عن سرطان الثدي في الوادي الجديد

أنهت وزارة الصحة والسكان، أعمال الفحص المبكر لسرطان وأورام الثدي من خلال سيارة متنقلة تجوب محافظة الوادي الجديد، حيث تم فحص 419 سيدة بجميع المراكز ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية صحة المرأة.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، إن وزارة الصحة دعمت المحافظة بسيارة متنقلة تحمل جهاز "الماموجرام" لفحص السيدات المبكر ضد سرطان الثدي، وبدأت أعمالها نهاية يناير الماضي وجابت مراكز المحافظة الخمسة بعد تجهيز السيدات من خلال وحدات الرعاية الأساسية بالقرى والمستشفيات التخصصية والعامة والمركزية في المدن الخمسة، في إطار اهتمام الوزارة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة بالوصول بالخدمات الصحية في المبادرات الرئاسية للمحافظات البعيدة والنائية.

وأضاف محروس، أن الوزارة اعتمدت6.5 مليون جنيه لتجهيز سيارة طبية محمول بداخلها جهاز الماموجرام للكشف المبكر عن أورام وسرطان الثدي، وذلك بعد مبادرة شخصية من محافظ الإقليم باعتماد 2 مليون جنيه لتوفير الجهاز لأبناء الوادي الجديد، حيث إن العربة مجهزة بطاقم طبي مدرب من ومخصصة لتجوب جميع مدن وقرى المحافظة للكشف المبكر عن سرطان الثدي وجرى تدريب طاقم طبي من المديرية للعمل عليها لتقديم الخدمة لسيدات وفتيات المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إلى أن العربة الطبية ستعاود العمل مرة أخرى للعمل بمراكز المحافظة عقب تجهيز عدد من سيدات المحافظة وحصرهن تمهيدا للكشف عليهن، وبمجرد التأكد وجود ورم سرطان لدى السيدة يجري تحويلها مباشرة لمعهد أورام محافظة أسيوط واستكمال الفحوصات والعلاج بالمجان، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " صحة المرأة" مع وجود مندوب بالمعهد مخصص لتنفيذ فعاليات هذه المبادرة ومتابعة الحالات المنتفعة بها وإجراءات صرف العلاج لهن وتذليل أي صعوبات تواجههن خلال تواجدهن بمحافظة أسيوط.