حادثة مرعبة.. مسلح يقتحم جامعة إيست لانسنج ويصيب 5 طلاب بالولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء ، عن اقتحام مسلح يبلغ من العمر 43 عامًا أطلق النار على طلاب وأصاب خمسة في جامعة ولاية ميشيجان ، قبل أن تنتهي عملية مطاردة استمرت لساعات عندما قتل المشتبه به نفسه في أحدث إطلاق نار في حرم جامعي بالولايات المتحدة.

وقال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت جيم تاراسكا، في تصريحه ، إن المحققين ليس لديهم معلومات عن سبب قيام المتهم بإطلاق النار مساء أمس الاثنين في حرم جامعة إيست لانسنج، وأكد أن المسلح ليس له علاقة معروفة بالجامعة التي تقع عل بعد نحو 90 ميلا (145 كيلومترا) شمال غربي ديترويت، بحسب ما نشرت وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال الطبيب المسؤول في المستشفى الذي نقل إليه الضحايا اليوم، إن الطلاب الخمسة الذين أصيبوا في إطلاق النار ما زالوا في حالة حرجة.

كما صرحت عضو الكونجرس إليسا سلوتكين والتي تمثل المنطقة، خلال المؤتمر الصحفي قائلة "أشعر بالغضب لأننا يجب أن نعقد مؤتمرًا صحفيًا آخر للحديث عن مقتل أطفالنا في مدارسنا'. 'إذا لم تكن هذه دعوة للاستيقاظ للقيام بشيء ما ، فأنا لا أعرف ما هو".

يذكر أن هناك حادثة مشابهة حدثت في عام 2021 حيث وقع إطلاق النار على بعد 30 ميلاً جنوب أكسفورد بولاية ميشيجان ، حيث استخدم مسلح مراهق بندقية اشتراها والده كهدية لعيد الميلاد لقتل أربعة طلاب في المدرسة الثانوية المحلية. هذه الحوادث جزء من وباء عنف السلاح الذي ابتليت به المدارس الأمريكية في السنوات الأخيرة.

وقال كريس روزمان ، نائب رئيس شرطة جامعة ولاية ميتشيجان ، في مؤتمر صحفي صباح اليوم ، إنه تم التعرف على المسلح على أنه أنتوني دواين ماكراي.

وصل الضباط في غضون دقائق ووجدوا عدة أشخاص مصابين بطلقات نارية ، بينهم اثنان لقيا حتفهما. وقال روزمان إن الشرطة بدأت بعد ذلك في تلقي مكالمات بشأن إطلاق نار آخر على مبنى مجاور ، حيث عثر الضباط على حالة الوفاة الثالثة.

قبل حوالي ساعة ، نشرت شرطة جامعة ولاية ميشيجان صورتين ثابتتين للمشتبه به من فيديو أظهرته كاميرات المراقبة في المنطقة وهو يسير في مبنى ، ثم يصعد على درج قصير ، مرتديًا سترة وقبعة وقناعا أسود على الجزء السفلي من وجهه، وكان يحمل في يده مسدسا.

ولم تكشف السلطات عن نوع السلاح الذي استخدمه مطلق النار خلال الهيجان ، ولا ما إذا كان مسلحًا بأكثر من مسدس.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير في تغريدة على موقع "تويتر" إن الرئيس جو بايدن تحدث إلى حاكمة ميشيجان جريتشن ويتمير مساء أمس الاثنين بشأن إطلاق النار.

وطلبت السلطات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمقيمين في الأحياء المجاورة خارج الحرم الجامعي في إيست لانسينج 'الحماية في مكانها' أثناء المطاردة. تم رفع هذا التحذير بمجرد تأكيد وفاة المشتبه به.

وأظهرت لقطات إخبارية تلفزيونية محلية تم التقاطها أثناء البحث من منزل إلى منزل الطلاب وهم يتقدمون أمام الشرطة المدججة بالسلاح خارج مباني الحرم الجامعي في هواء الليل البارد ، وأذرعهم مرفوعة فوق رؤوسهم في طقوس إخلاء 'مطلق النار النشط' التي أصبحت شائعة في المدارس الأمريكية الحرم الجامعي.

قال مسؤولو جامعة ولاية ميشيغان ليلة الاثنين أنه سيتم إلغاء جميع الفصول والأنشطة المدرسية لمدة 48 ساعة في حرم إيست لانسنغ الرئيسي بالجامعة ، وهو مركز أكاديمي عام يضم حوالي 50 ألف طالب ، معظمهم من الطلاب الجامعيين.