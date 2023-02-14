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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص على طريق بدهل سمسطا جنوب بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

لقي شخص مصرعه اليوم الثلاثاء إثر تصادم سيارة مسرعة به أمام قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف وجرى نقل جثته بسيارة إسعاف إلى المستشفى وإيداع داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف اقليم شمال الصعيد يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مجهولة بشخص ووفاته في الحال امام قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب المحافظة.

وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سمسطا المركزي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وضبط السيارة وقائدها.

 

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على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل؛ يوسف محمد سمير، جثة هامدة إلى مستشفى سمسطا المركزي وجرى إيداع جثته داخل ثلاجة الموتى، تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

تحرر المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته واخطرت جهات التحقيق تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرتة.

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