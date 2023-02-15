عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دهس شرطي بدراجة نارية.. حادثة مروعة في الجزائر والأمن الوطني يصدر بيانا

الجزائر
الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية عن اعتقال سائق دراجة نارية قام بدهس شرطي خلال محاولة توقيفه ومنعه من عبور سكة للحديد.

وبعد الحادث اعتقل الأمن الوطني الجزائري الشاب سائق الدراجة، حيث أصدرت مدرية الأمن في الجزائر بيان أوضحت به تفاصيل الحادثة، قائله: "في إطار حماية المواطن وممتلكاته والحفاظ على الصحة العمومية من خلال المهام اليومية المجسدة في الميدان لمحاربة ظاهرة استيلاء الباعة غير الشرعيين على الرصيف، لاسيما على مستوى سكك الترامواي".

وأضافت خلال البيان: "تمكن التشكيل الأمني التابع لفصيلة الأمن العمومي بأمن المقاطعة الإدارية، من توقيف سائق دراجة نارية كان يسير على سكة الترامواي، بعد رفضه الامتثال ودهسه لشرطي مما أدى الى إصابته".

وتابعت: "بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية السير فوق سكة الترامواي، مع رفض الامتثال مما أدى إلى حادث مرور جسماني ضحيته شرطي أثناء تأدية مهامه".

الجزائر وأذربيجان: يجب الاحتكام إلى الشرعية والابتعاد عن الازدواجية في القضايا الدولية

الجزائر تحصد 19 ميدالية في منافسات البطولة الأفريقية للدراجات بغانا

دهس شرطي الجزائر الأمن الوطني الجزائري السلطات الجزائرية درية الأمن في الجزائر الأمن العمومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكلام يخوف| الأرصاد تفجر مفاجأة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

كيلو الفراخ بـ55 جنيها.. الموعد النهائي لانفراج أزمة الدواجن

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

حكم الفار السر| جهاد جريشة يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك و سموحة

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

زلزال بشدة 3.1 ريختر يضرب الجزائر

45 مليون دولار.. الجزائر تقدم مساعدات لسوريا وتركيا

تبون يستدعي سفير الجزائر في فرنسا للتشاور

الجزائر.. حبس شقيق بوتفليقة 12 سنة وغرامة 9 ملايين دينار

الجزائر تشارك في أعمال المؤتمر الدولي الأول للبرلمانيين حول السلامة المرورية بباكستان

ترشيحاتنا

بعد تراجع التضخم.. أسعار الدولار اليوم الأربعاء 15-2-2023

20 مليون راكب بنهاية 2022.. زيادة مبشرة في الرحلات الجوية بمطار القاهرة

محمد فاروق: الأهلي يقطع شوطاً كبيراً في تجديد عقد الشحات

حقيقة معاقبة فيريرا لـ "زيزو" في الزمالك

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية وإجازة استثنائية لهذه الفئات

الأهلي يترقب موقف موليكا في الدوري التركي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العندليب والسادات ونجيب محفوظ .. معرض فاروق إبراهيم.. التاريخ في صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الرمان يوميا| فوائد عديدة وأضرار غريبة

من الأجمل؟.. نجمات يتنافسن في عيد الحب بإطلالات جريئة

3 رسائل من كولر لـ اللاعب.. مصير برونو سافيو مع الأهلي

فيديو

حرب الكواكب ابتدت.. استنفار في أمريكا لحل لغز الأجسام الطائرة "فيديوجراف"

كولر يوجه رسالة لمحمد شريف.. ومفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة وربيعة.. فيديوجراف

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ