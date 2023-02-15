دهس شرطي بدراجة نارية.. حادثة مروعة في الجزائر والأمن الوطني يصدر بيانا

أعلنت السلطات الجزائرية عن اعتقال سائق دراجة نارية قام بدهس شرطي خلال محاولة توقيفه ومنعه من عبور سكة للحديد.

وبعد الحادث اعتقل الأمن الوطني الجزائري الشاب سائق الدراجة، حيث أصدرت مدرية الأمن في الجزائر بيان أوضحت به تفاصيل الحادثة، قائله: "في إطار حماية المواطن وممتلكاته والحفاظ على الصحة العمومية من خلال المهام اليومية المجسدة في الميدان لمحاربة ظاهرة استيلاء الباعة غير الشرعيين على الرصيف، لاسيما على مستوى سكك الترامواي".

وأضافت خلال البيان: "تمكن التشكيل الأمني التابع لفصيلة الأمن العمومي بأمن المقاطعة الإدارية، من توقيف سائق دراجة نارية كان يسير على سكة الترامواي، بعد رفضه الامتثال ودهسه لشرطي مما أدى الى إصابته".

وتابعت: "بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية السير فوق سكة الترامواي، مع رفض الامتثال مما أدى إلى حادث مرور جسماني ضحيته شرطي أثناء تأدية مهامه".