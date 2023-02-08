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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من تبون باستدعاء سفير الجزائر في فرنسا

تبون
تبون

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، قرارا عاجلا باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا، سعيد موسي فـورا للتشاور.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية : “في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا،  سعيد موسي، فورا للتشاور”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لسفارة فرنسا عن إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.

في هذه المذكرة الرسمية، أكدت الجزائر رفضها هذا التطور غير المقبول والذي يُلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية.

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