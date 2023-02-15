كيفين جونسون: مجموعة الأهلي في دوري الأبطال صعبة

أكد كيفين جونسون المدرب العام السابق لفريق النادي الأهلي أن مجموعة النادي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليست سهلة كما يعتقد البعض .

وقال كيفين جونسون المدرب العام السابق لفريق النادي الأهلي ، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"مجموعة النادي الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا تضم فرق كبيرة في القارة الإفريقية على رأسها صن دوانز الجنوب إفريقي بالإضافة إلى القطن الكاميرون والهلال السوداني ".

وأضاف:"أتمنى تأهل النادي الأهلي وصن داونز إلى الدور التالي في دوري أبطال إفريقيا ".