شيفروليه تكشف عن أفيو الجديدة موديل 2024 | صور

أطلقت شيفروليه سيارة أفيو الجديدة كليًا، كأول جيل من طراز صغير الحجم تم تطويره وإنتاجه بالكامل في الصين، وتعتبر شيفروليه أفيو 2024 نتاج مشروع مشتركًا بين SAIC-GM-Wuling ، وتأتي بإصدارات هاتشباك ذات خمسة أبواب وأربعة أبواب.

شيفروليه أفيو

سينافس الطراز الجديد سيارات مثل نيسان فيرسا وكيا ريو في قطاع السيارات الصغيرة وهو الأكبر في المكسيك، والتصميم الخارجي متحفظ نوعًا ما ويتميز بخطوط بسيطة بدون أي ميزات بارزة.

في المقدمة، تحتوي مصابيح الهالوجين الأمامية على مصابيح LED للقيادة أثناء النهار، مدمجة مع الشبكة المليئة بالكروم، في حين أن المصد يحتوي على مآخذ متصلة وموزع كروم، وتتميز الهاتشباك بخط نافذة مرتفع باتجاه الخلف ويتم تقديمها في ظل خارجي خاص يسمى "Hello Yellow".

شيفروليه أفيو

يتشابه الجزء الخلفي مع سيارة Audi A3 بسبب شكل المصابيح الخلفية والمصد الخلفي الرياضي، وتتمتع سيارة السيدان بمصد أكثر دقة مع أنابيب عادم مزدوجة، وجناح خلفي مدمج على صندوق السيارة.

تتمتع شيفروليه أفيو من الداخل، بتصميم بسيط للوحة العدادات، والتي تدمج شاشة لمس مركزية مقاس 8 بوصات ومجموعة أدوات تمثيلية، ويتوافق نظام المعلومات والترفيه مع Apple CarPlay و Android Auto ، بينما تشتمل المعدات أيضًا على تكييف هواء أوتوماتيكي ونظام صوتي بأربعة مكبرات صوت وكاميرا خلفية ومستشعرات وقوف السيارات الخلفية، وبالنسبة للسلامة، ستأتي جميع الديكورات بشكل قياسي مع ستة وسائد هوائية ومكابح قرصية.

شيفروليه أفيو

تتوفر أفيو الجديدة حصريًا بمحرك بسعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 98 حصان (73 كيلوواط / 99 حصان) وعزم دوران 105 رطل قدم (143 نيوتن متر)، وتنتقل الطاقة إلى المحور الأمامي إما من خلال ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي مع ستة تروس محاكاة.

شيفروليه أفيو

سيتم إنتاج شيفروليه أفيو 2024 بواسطة SAIC-GM-Wuling في الصين وسيتم استيرادها إلى السوق المكسيكية اعتبارًا من هذا العام، إلى جانب عرضها في أسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا بشارة شفروليه ، من المتوقع أيضًا أن يتم تقديم طراز صغير الحجم في الصين، حيث سيتم وضع شارة Wuling.