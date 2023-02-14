للمشاوير القريبة.. تويوتا أوتوماتيك بـ 65 ألف جنيه| تفاصيل

يبحث العديد من المواطنين عن سيارات بأسعار قليلة التكلفة للمشاوير القريبة داخل المدينة مثل الذهاب للعمل أو التسوق، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات بشكل جنوني خلال الفترة السابقة، وتعتبر تويوتا ستار لايت موديل 1994 من أبرز السيارات المرشحة.

تويوتا ستار لايت موديل 1994

تسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال الفترات السابقة الى صعوبة اقتناء سيارة جديدة "زيرو" في فئة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، مما أدى الى البحث في سوق السيارات المستعملة كحل بديل لتعويض فارق السعر، وتعتبر سيارة فيات سينا موديل 2004 واحدة من أشهر السيارات المستعملة في السوق المصري.

ويرجع ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلي الى التأثر المباشر بالأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص أشباه المواصلات الذي أدى الى تعطل خطوط الإنتاج بالإضافة الى أزمة نقص قطع الغيار.

تويوتا ستار لايت موديل 1994

مواصفات السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1994

تأتي السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1994 بعدة خيارات من المحركاتـ أبرزها محرك 1000 سي سي من 12 صباب أو 1500 سي سي من 16 صباب، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو ناقل حركة يدوي مانيوال.

جاءت السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1994 بعدة تجهيزات أساسية تشمل تكييف أوتوماتيك، وسنتر لوك، وإنذار لمنع السرقة.

تويوتا ستار لايت موديل 1994

أسعار السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1994 في السوق المستعمل

يبدأ سعر السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 65 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.