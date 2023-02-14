عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمشاوير القريبة.. تويوتا أوتوماتيك بـ 65 ألف جنيه| تفاصيل

تويوتا ستار لايت
تويوتا ستار لايت موديل 1994 

يبحث العديد من المواطنين عن سيارات بأسعار قليلة التكلفة للمشاوير القريبة داخل المدينة مثل الذهاب للعمل أو التسوق، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات بشكل جنوني خلال الفترة السابقة، وتعتبر تويوتا ستار لايت موديل 1994 من أبرز السيارات المرشحة.

هدية الفلانتاين.. سيارة فيات بـ 70 ألف جنيه | تفاصيل

5 سيارات كورية في مصر تبدأ من 375 ألف جنيه .. صور

تويوتا ستار لايت موديل 1994 

تسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة خلال الفترات السابقة الى صعوبة اقتناء سيارة جديدة "زيرو" في فئة أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، مما أدى الى البحث في سوق السيارات المستعملة كحل بديل لتعويض فارق السعر، وتعتبر سيارة فيات سينا موديل 2004 واحدة من أشهر السيارات المستعملة في السوق المصري.

 

ويرجع ارتفاع أسعار السيارات في السوق المحلي الى التأثر المباشر بالأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص أشباه المواصلات الذي أدى الى تعطل خطوط الإنتاج بالإضافة الى أزمة نقص قطع الغيار.

تويوتا ستار لايت موديل 1994 

مواصفات السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1994

تأتي السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1994 بعدة خيارات من المحركاتـ أبرزها محرك 1000 سي سي من 12 صباب أو 1500 سي سي من 16 صباب، وتأتي بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات أو ناقل حركة يدوي مانيوال.

 

جاءت السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1994 بعدة تجهيزات أساسية تشمل تكييف أوتوماتيك، وسنتر لوك، وإنذار لمنع السرقة.

تويوتا ستار لايت موديل 1994 

أسعار السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1994 في السوق المستعمل

يبدأ سعر السيارة تويوتا ستار لايت موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 65 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

 

تويوتا ستار لايت موديل 1994 تويوتا ستار لايت أوتوماتيك تويوتا ستار لايت مانيوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيناريو كهربا.. مفاجأة مدوية بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي| تفاصيل

بعد الإفراج عن الأعلاف ..مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 فبراير

خالد الغندور يفجر مفاجأة لجماهير الزمالك

خبير جيولوجي: دولتان عربيتان معرضتان لـ البراكين بعد زلزال تركيا.. فيديو

رد صادم من رضا عبد العال حول إعادة كولر شخصية النادي الأهلي

4 مليار جنيه للأهلي و2 للزمالك.. ماذا سيحدث عند تشفير الدوري المصري؟

لخروجه من حسابات كولر.. هل ينتقل نجم الأهلي إلى الزمالك ؟

تأجيل محاكمة لاعب زملكاوي شهير في دعوى إثبات نسب بعد زواج عرفي

موضوعات متعلقة

هدية الفلانتاين.. سيارة فيات بـ 70 ألف جنيه | تفاصيل

بورشه تتبرع لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

أسرع 5 سيارات خارقة في العالم 2023 | صور

لادا جرانتا مستعملة بـ 180 ألف جنيه| تفاصيل

أشهر 5 سيارات هاتشباك في السوق المصري | صور

بـ 190 ألف جنيه.. أشهر سيارة تويوتا موفرة في البنزين| صور

سعر هيونداي توسان 2023 الجديدة في السعودية | صور

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2024 بتصميم جديد وتقنيات رائدة.. صور

ترشيحاتنا

فئران تنقذ الضحايا وملايين الدولارات تحت أنقاض زلزال تركيا.. اعرف الحقيقة

الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا وسقوط ثلوج على قمم كاترين وجبل موسى

صاحب الصوت الخاشع .. تعرف على وصية الشيخ النقشبندي في ذكرى وفاته

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

بعد مساعدة تركيا.. أردوغان يوجه رسالة مهمة لدول العالم

الأهلي يهزم الزمالك 3–0 ويتوج بالنسخة الأولى من كأس سوبر الطائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ما كان بيخبيها.. من هي هدير النحاس خطيبة البلوجر عمرو راضي؟

في الفلانتين.. إزاي تتأكدي من حب الرجل

قصة حقيقية لعشيقة ملك فرعوني جاءت لتكشف أسراره قبل 70 عاما ودُفنت بجواره

شبه خالتها.. 5 صور لابنة شقيقة الهام شاهين فى عيد ميلادها

فيديو

خيانة في أوضة النوم..جريمة هزت أسيوط | ماذا حدث ؟ |شاهد

لسة متعدمش.. سبب عدم تنفيذ الحكم في محمد عادل قاتل نيرة أشرف

تصدر التريند.. إيقاف إبراهيم نور الدين واتهام فرج عامر.. القصة كاملة..فيديوجراف

خرجت عن صمتها.. ماذا قالت شقيقة قاتلة والدتها ببورسعيد؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ