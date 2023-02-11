5 سيارات كورية في مصر تبدأ من 375 ألف جنيه .. صور

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الكورية الجنوبية، والتي تنطلق من قبل كبار مصنعي السيارات حول العالم، أبرزها طرازات هيونداي وكيا، واشتهرت هذه الاصدارات بسمعة طيبة نسبة إلى الاعتمادية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات كورية في مصر.

5 سيارات كورية في مصر

1 – هيونداي I10

تعتمد السيارة هيونداي I10 على محرك رباعي الاسطوانات، ينتج قوة إجمالية بلغت 84 حصانا، سعة 1200 سي سي، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 118 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء خماسي النقلات بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

تبدأ اسعار الفئة الاولى من السيارة هيونداي I10 موديل 2022 من 375 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 385 ألف جنيه.

5 سيارات كورية في مصر

2 – كيا سبورتاج الجديدة

زودت السيارة كيا سبورتاج الجديدة بناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات مع تقنية الدفع الامامي، بينما تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يضخ قوة إجمالية بلغت 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر.

تقدم السيارة كيا سبورتاج الجديدة موديل 2023 بسعر يتراوح بين 1,079,900 جنيه و 1,349,900 جنيه.

5 سيارات كورية في مصر

3 – هيونداي النترا HD

حصلت السيارة هيونداي النترا HD على ناقل سرعات أوتوماتيكي فقط رباعي النقلات، بتقنية الجر الأمامي مع محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 121 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية.

تبدأ اسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 من 550 الف جنيه حتى 585 ألف جنيه.

5 سيارات كورية في مصر

4 – كيا جراند سيراتو

تصل السيارة كيا جراند سيراتو من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11.6 ثانية، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات، يستمد أوامر القوة من محرك سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة قدرها 130 حصانا، وعزم دوران 155 نيوتن/متر.

تترواح اسعار السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بين 539,900 جنيه و 669,900 جنيه.

5 سيارات كورية في مصر



5 – سانج يونج تيفولي و XLV

تعمل النسختين بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مدعوم بناقل سرعات سداسي النقلات يعمل أوتوماتيكيًا، بينما يتمكن محرك السيارة من ضخ 128 حصانا، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تقدم السيارة سانج يونج تيفولي بقيمة سعرية قدرها 760 ألف جنيه و 850 ألف جنيه للفئة الأولى والثانية، بينما تأتي الفئة الاولى من النسخة سانج يونج XLV بسعر 790 ألف جنيه و 860 ألف جنيه للفئة الثانية، جميعهم تحت موديلات 2023.