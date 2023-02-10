اركب جديد .. 5 سيارات يابانية في السوق المصري بسعر يبدأ من 359 ألف جنيه

يحتوي السوق المصري على العديد من العلامات التجارية اليابانية، والتي تقدم باقة من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة السيدان، أو الهاتشباك، أو السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، سواء من فئة الـ SUV أو الكروس أوفر، والعائلية ايضا.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات يابانية داخل السوق المصري.

5 سيارات يابانية داخل السوق المصري

1 – سوزوكي سويفت ديزاير

زودت السيارة سوزوكي سويفت ديزاير بمحرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات للفئة الاولى، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء للفئة الثانية والثالثة، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة 175 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.2 ثانية.

تبدأ اسعار السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 من 359,900 جنيه حتى 439,000 جنيه.

5 سيارات يابانية داخل السوق المصري

2 – ميتسوبيشي اتراج

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج على علبة تروس أوتوماتيكي "جر امامي" مع محرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 76 حصانا، وعزم اقصى للدوران 100 نيوتن/متر.

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 380 الف جنيه.

5 سيارات يابانية داخل السوق المصري

3 – تويوتا راش

زودت السيارة تويوتا راش بموتور 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، وعزم دوران 136 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة 4 سرعات "اوتوماتيكي"، مع متوسط استهلاك للووقد بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

تبدأ اسعار السيارة تويوتا راش 2023 من 520 الف جنيه حتى 550 الف جنيه.

5 سيارات يابانية داخل السوق المصري

4 – سوزوكي سويفت

جاءت السيارة سوزوكي سويفت بمحرك 84 حصانا وناقل سرعة أوتوماتيك من 5 نقلات، مع عزم اقصى للدوران 107 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تقدر بـ 180 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول إلى 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 خلال 12.9 ثانية، بالاضافة إلى سعة بلغت 1200 سي سي.

تتراوح اسعار السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 بين 459,900 جنيه و 479,900 جنيه.

5 سيارات يابانية داخل السوق المصري

5 – تويوتا CHR

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء طراز CVT، تقترن بمحرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، يضخ طاقة اجمالية بلغت 113 حصانا، و 185 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

يبلغ سعر السيارة تويوتا CHR موديل 2023 نحو 840,000 جنيه.