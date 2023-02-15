26 فبراير.. ننشر تفاصيل مزاد سيارات جمرك سفاجا ونويبع والعريش

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الأحد الموافق 26 فبراير، تابع لجمارك سفاجا ونويبع والعريش و بضائع جمارك نويبع وسفاجا وأسوان والعريش.

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية، أن مزاد السيارات الجديد الذي سيقام 26 فبراير، سيضم عددًا كبيرًا من السيارات الخاصة بجمارك سفاجا ونويبع والعريش .

وتأتى أهم سيارات مزاد جمارك سفاجا فورد إكسبلورر موديل 2006 ، و تويوتا كورولا XLI موديل 2008 وموديل 2013 وموديل 2010 وموديل 2009، و تويوتا كورولا موديل 2006 وموديل 2010، و تويوتا ياريس موديل 2020، و كيا أوبتيما، و فورد كابروليه 2 باب، و 2 أودي A3 موديل 2011، و هوندا أكورد موديل 2010 .

بالإضافة الى نيسان صني موديل 2000، و تويوتا كورولا 2010، و تويوتا ربع نقل كابينة مفردة، و 2 تويوتا بيك أب موديل 1981، و فولكس فاجن أماروك موديل 2012 دوبل كابينة، و سكانيا رأس جرار موديل 1996 ، و مرسيدس رأس جرار موديل 2001.

أما سيارات جمرك نويبع تضم BMW 323GT موديل 2005، و رأس جرار مرسيدس موديل 2009.

أما عن سيارات محافظة شمال سيناء جمرك العريش ، فتضم كلا من جيب شيروكي ، و هيونداي فيرنا فيفا ، و مرسيدس 4 سلندر، و دايو لانوس، و جيب أمريكي مكشوف، و 3 جيب شيروكي، و ميتسوبيشي باجيرو، و بيجو بيك أب، و مرسيدس زلموكة، و تويوتا سيرف، و هيونداي أكسنت، و هيونداي كوبيه، و نيسان تيانا، و كيا سبورتاج، و دايو نوبيرا، و داتسون بيك أب، و ميكروباص كيا.

ويقام في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم الساعة 12 ظهراً، وتبلغ قيمة كراسة الشروط والمواصفات 400 جنيه مع تأمين بقيمة 10 آلاف جنيه.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي في الدقي، وسيتم دفع 30% فور رسو المزاد على المشاركين، وباقي الثمن خلال 15 يومًا، وسيكون البيع بدون عمولات.

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها "التجار"، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.