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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

تغييرات مناخية .. دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر من حدوث تغيرات كبيرة في العالم، بسبب التغير المناخي، داعية إلى تحرك يغير تلك الأوضاع.

 

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

 

نزوح جماعي بسبب المناخ


حذر الأمين العام لـ الأمم المتحدة، من خطر حدوث نزوح جماعي من جراء ارتفاع منسوب مياه المحيطات بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، وفق ما أوردت سكاي نيوز.

وقال أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن: “الخطر حاد بالنسبة لنحو 900 مليون شخص يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة - واحد من كل عشرة أشخاص على الأرض”.

وأضاف الأمين العام لـ الأمم المتحدة أن “مجتمعات تعيش في مناطق منخفضة وبلدان بأكملها يمكن أن تختفي إلى الأبد”.

وتابع: “سنشهد هجرة جماعية لمجموعات سكانية بأكملها، على نحو غير مسبوق”.

ولمتابعة المزيد حول تغييرات مناخية تصيب العالم وتهدد بكوارث تتسبب في فناء بعض الدول .. تابع الفيديو جراف التالي:

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