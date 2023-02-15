900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

تغييرات مناخية .. دقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر من حدوث تغيرات كبيرة في العالم، بسبب التغير المناخي، داعية إلى تحرك يغير تلك الأوضاع.

نزوح جماعي بسبب المناخ



حذر الأمين العام لـ الأمم المتحدة، من خطر حدوث نزوح جماعي من جراء ارتفاع منسوب مياه المحيطات بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، وفق ما أوردت سكاي نيوز.

وقال أنطونيو جوتيريش أمام مجلس الأمن: “الخطر حاد بالنسبة لنحو 900 مليون شخص يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة - واحد من كل عشرة أشخاص على الأرض”.

وأضاف الأمين العام لـ الأمم المتحدة أن “مجتمعات تعيش في مناطق منخفضة وبلدان بأكملها يمكن أن تختفي إلى الأبد”.

وتابع: “سنشهد هجرة جماعية لمجموعات سكانية بأكملها، على نحو غير مسبوق”.

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