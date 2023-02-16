مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة يوم الأحد القادم

يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد الأحد الموافق 19 فبراير الجاري.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة الماضية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة دراسة العنف الأسري، وما شهدته من مناقشات من الأعضاء وممثلي الجهات التنفيذية، إلى رئيس الجمهورية، لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

وأكد أن الدراسة "قيمة"، حيث كشفت عن أسباب ظاهرة العنف الأسري بأسلوب علمي، من خلال الاستعانة بالجهات والمجالس ذات الصلة، فضلا عن الاستعانة باستقصاء شمل ألف شخصا.

وأشار رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن الدراسة أوضحت أسباب العنف الأسري ورصدت ظواهرها، فضلا عن بعض التوصيات التي تستهدف دعم السلام الاجتماعي.