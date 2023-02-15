الثروة الداجنة: لا صحة لخفض الأسعار 20 جنيها فى ظل ارتفاع الأعلاف

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، ان انخفاض اسعار الدواجن متوقف على انخفاض اسعار الاعلاف التى على العكس ترتفع بشكل مستمر.



واضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ان اسعار الاعلاف ارتفعت بشكل كبير خلال الايام الماضية، حيث وصل سعر طن الذرة إلى 16 ألف جنيه بعد أن كان 13.2 ألف جنيه

كما ارتفعت أسعار الصويا من 24.5 ألف جنيه للطن إلى 30 ألف جنيه اى بحوالى 6 الاف جنيه ارتفاع



وطالب السيد بضرورة تفعيل البيع وفقا لبورصة الدواجن ، بالإضافة الى اتفاق القائمين على قطاع الدواجن للاتفاق على حلول سريعا لحل الازمة

ونوة الى انه لا صحة لانخفاض الدواجن بقيمة 20 جنيه الايام القادمة، فى ظل استمرار زيادة الاعلاف



وأكد عبد العزيز السيد أن أسعار الدواجن لن تنخفض إلا إذا تمت السيطرة وتشديد الرقابة على أسعار مستلزمات الإنتاج ووضع تسعيرة عادلة للمنتج النهائي.

