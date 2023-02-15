104 أشخاص.. آخر حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 104، بعد انتشال جثث أربعة فلسطينيين من تحت الأنقاض، في أنطاكيا التركية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.



وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الأربعاء، وفاة أربعة فلسطينيين من عائلة موسى، إثر الزلزال، وهم: الأم انشراح، وابنتاها مجد، ورشا، ونجلها عبد الله موسى، وهم من سكان أنطاكيا.



وكان السفير مصطفى أعلن الليلة الماضية، عن وفاة خمسة فلسطينيين في أنطاكيا، وهم: فاطمة عودة، وابنتها فاتن كرداسي، وابنها محمد كرداسي وزوجته إسراء عودة، ومنى حبقزي.



ولفت إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.



ووصل عدد الضحايا من الفلسطينيين في تركيا إلى 53، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.



وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن 100 دولة قدمت المساعدة لبلاده عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب غرب البلاد فجر يوم الإثنين قبل الماضي.



وقال تشاووش أوغلو؛ في مؤتمر صحفي مع نظيره البوسني؛ إن "100 دولة قدمت المساعدة، و76 دولة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا".



وأفاد بأن "34 سفارة تقدم الدعم والمساعدة في مناطق الزلازل، ومؤسسات الدولة كافة تعمل على إيواء متضرّري الزلازل جنوبي تركيا".



وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال جنوبي البلاد، إلى 35 ألفاً و418 شخصاً.