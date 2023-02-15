عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

104 أشخاص.. آخر حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا

زلزال
زلزال

ارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى 104، بعد انتشال جثث أربعة فلسطينيين من تحت الأنقاض، في أنطاكيا التركية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.


وأكد سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، اليوم الأربعاء، وفاة أربعة فلسطينيين من عائلة موسى، إثر الزلزال، وهم: الأم انشراح، وابنتاها مجد، ورشا، ونجلها عبد الله موسى، وهم من سكان أنطاكيا.


وكان السفير مصطفى أعلن الليلة الماضية، عن وفاة خمسة فلسطينيين في أنطاكيا، وهم: فاطمة عودة، وابنتها فاتن كرداسي، وابنها محمد كرداسي وزوجته إسراء عودة، ومنى حبقزي.


ولفت إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين مرشح للارتفاع، جراء عدم اكتمال المعلومات المتوفرة بشأن سلامة جميع الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المنكوبة في كل من تركيا وسوريا.


ووصل عدد الضحايا من الفلسطينيين في تركيا إلى 53، إضافة إلى 51 من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.


وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، أن 100 دولة قدمت المساعدة لبلاده عقب الزلزال المدمّر الذي ضرب غرب البلاد فجر يوم الإثنين قبل الماضي.


وقال تشاووش أوغلو؛ في مؤتمر صحفي مع نظيره البوسني؛ إن "100 دولة قدمت المساعدة، و76 دولة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا".


وأفاد بأن "34 سفارة تقدم الدعم والمساعدة في مناطق الزلازل، ومؤسسات الدولة كافة تعمل على إيواء متضرّري الزلازل جنوبي تركيا".


وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال جنوبي البلاد، إلى 35 ألفاً و418 شخصاً. 

الضحايا الفلسطينيين الزلزال المدمر تركيا وسوريا جثث أربعة فلسطينيين تحت الأنقاض أنطاكيا التركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ بـ55 جنيهًا والبانية 120.. مفاجأة قوية في أسعار الدواجن خلال أيام

اختفاء دول كاملة.. خطر يهدد 900 مليون شخص في العالم.. تفاصيل

أسعار الذهب تتراجع من جديد.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أخبار الرياضة|عرض ضخم من ميلان لضم نجم الأهلي.. وفيريرا غير مقتنع بالصفقة الجديدة

لازم تخافوا.. شوبير يثير قلق الأهلاوية على بطولة الدوري

إدارة الكوارث التركية: نتعرض لهزات زلزالية شديدة

تحول مفاجىء في موقف خطيب المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد.. تفاصيل غير متوقعة

حكم تأخير غسل الجنابة تكاسلاً .. الأزهر للفتوى يرد

موضوعات متعلقة

أزمة القضاء في إسرائيل.. هرتسوج يلتقي رؤساء المعارضة للوصول لحل

إسرائيل تمنع وفدا برلمانيا أوروبيا من زيارة فلسطين

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يستخف بردود الفعل الدولية

لوكسمبورج والدنمارك ترفضان قرارات إسرائيل الإستيطانية

ردا على بن جفير.. الأسرى الفلسطينيون ينفذون عصيانا ضد الاحتلال

الاحتلال يواصل انتهاكاته.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

النرويج ترفض قرار الاحتلال بــ"شرعنة" بؤر استيطانية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة والقدس

ترشيحاتنا

منها 3 دول عربية.. أكثر البلاد أمانا من حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية

الخارجية الأمريكية: قادرون على إرسال المساعدات إلى عموم سوريا ..فيديو

زلزال جديد يضرب تركيا .. ورقم مرعب لعدد الهزات

حماية المنافسة يعقد ورشة عمل حول قانون المنافسة وسياساتها لأعضاء اتحاد الصناعات

عاجل.. كاف يتمسك بقراره بإقامة مباراة الهلال السوداني والأهلي بدون جمهور

ألمانيا تقدم على خطوة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية.. جمال شعبان يقدم نصائح ذهبية للوقاية من الشريان التاجي

تجفيف الورد.. إليك طرق وخطوات ونصائح الحفاظ على زهور الفلانتين

بعد نجاحها في السعودية.. معلومات لا تعرفها عن مسرحية تشارلي شابلن

علاج الإمساك في دقيقة واحدة وبدون دواء

فيديو

كلام غريب.. ماذا قال خطيب ابنة قاتلة مشرفة عمال بورسعيد

البانيه يتراجع 30 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

الجميع تفاجأ بخروجهم أحياء بعد 8 أيام من زلزال تركيا .. كيف حدث ذلك؟ “فيديوجراف”

بيان عاجل من الأرصاد بسبب الطقس .. وتعطيل الدراسة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

د.هادي التونسي

بين الحقيقة والخيال

إلهام أبو الفتح

لم شمل الأسرة.. قانون هام

اﻟﻤﺰﻳﺪ