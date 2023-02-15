مسلسل الإمام الشافعى.. اعترضت عليه عفاف شعيب.. والمؤلف: نقدم جوانب جديدة والأزهر يراجع العمل.. والنقاد: لا مانع من تجسيده على الشاشة

فور الإعلان عن تقديم مسلسل عن شخصية “الإمام الشافعى” فى دراما رمضان، خرجت العديد من علامات الاستفهام المختلفة حول الشخصية وكيف يمكن تناولها، والجوانب التى يمكن التركيز عليها، فضلا عن بعض الآراء التى ترى أن شخصية الإمام الشافعى قدمت من قبل فى مسلسل عرض فى 2007 وقام ببطولته إيمان البحر درويش، وهو ما أكدته الفنانة عفاف شعيب فى تعليق لها.

وكانت عفاف شعيب قالت فى تعليقها على الكاتب سمير الجمل: “لو تأليفك أنا موافقة لأنه اتعمل من عشر سنين إزاي يتعمل تاني”.

وأشاد سمير الجمل، فى مقال له، بوجود عمل فنى عن الإمام الشافعى، مؤكدا أن هذا الأمر فى حد ذاته إيجابى ويعد بشرة خير لعودة الأعمال الدينية.

عفاف شعيب

تفاصيل مسلسل الإمام الشافعى

بينما كشف المؤلف محمد هشام عبية، عن بعض التفاصيل الخاصة بمسلسله الجديد “الإمام الشافعى”، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

وقال محمد هشام عبية، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “ليس هناك ما يمنع تقديم أعمال فنية أخرى عن الإمام الشافعى”، لافتا إلى أن ف"كرة العمل الجديد تختلف تماما عن فكرة العمل التي تم تقديمها في عام 2007، فلا أتصور أن يكون هناك عمل شبيه بآخر".

وأضاف محمد هشام عبية: “هناك جوانب أخرى لم تقدم من قبل، ونحاول فى هذا العمل أن نلقى الضوء على بعض هذه الجوانب، والتى من المؤكد لم يتطرق لها أى عمل سابق، خاصة أن شخصية الإمام الشافعى من الشخصيات الدينية والتاريخية المشهورة، وحياتها مليئة بالأحداث التي تدفع أى كاتب لتقديمها فى عمل فنى”.

وأوضح: “الكاتبة مريم نعوم قامت مع ورشتها بكتابة المعالجة الدرامية، وبعد أن قررت الاعتذار عن العمل، توليت أنا مسئولية كتابة السيناريو بمساعدة عدد من الكتاب المصريين والعرب”.

الامام الشافعى

وأكد المؤلف محمد هشام عبية أن تصوير مسلسل “الإمام الشافعى” يسير بشكل جيد، ولكن هناك اتجاها لاستمرار تصوير العمل حتى بداية رمضان المقبل.

وتابع: "نرصد في مسلسل “الإمام الشافعى” فترة زمنية محددة، والتى تدور فى أحداث العمل الذى يقوم ببطولته خالد النبوى، وتمت الاستعانة ببعض الكتب والمراجع لتقديم الشخصية، فضلا عن وجود باحث تاريخى فى فريق عمل المسلسل يدعى علاء عزمى، والذى شاركنى من قبل فى مسلسل “بطلوع الروح”.

واستطرد: “أرى أن مسلسل الإمام الشافعى سيكون محطة مهمة فى حياة خالد النبوى، حيث يسعى خالد لتقديم الشخصية بشكل جيد، ودائما ما يجتهد ويعمل على الشخصية بشكل مستمر”.

وأشار محمد هشام عبية إلى أن الأزهر يشاهد الحلقات التى يتم تصويرها من مسلسل “الإمام الشافعى” كمرجع آخر للعمل.

مفيش مانع لتقديم الإمام الشافعى

أما الناقد طارق الشناوى، فكشف عن رأيه فى تقديم مسلسل “الإمام الشافعى”، والذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل وهو بطولة خالد النبوى، وذلك بعد اعتراض الفنانة عفاف شعيب على تقديم عمل عن الإمام الشافعى، خاصة أنه قدم من قبل فى عام 2007.

وقال طارق الشناوى، فى تصريح لـ “صدى البلد”، إن تقديم عمل سيرة ذاتية عن “الإمام الشافعى” فى عام 2007 أمر لا يمنع تقديمه مرات أخرى، وكل عمل فنى له رسالته الخاصة به، ولا يمكن أن نحجر على حرية الإبداع حتى وإن تم تقديم العمل من قبل.

الامام الشافعى

وأضاف طارق الشناوى: “هناك كثير من النماذج والرموز التى قدمت فى أكثر من عمل فنى، ومنها على سبيل المثال شخصية أم كلثوم وريا وسكينة التى قدمت فى السينما والتليفزيون والمسرح، وبالتالى ليس هناك ما يمنع تقديم الإمام الشافعى فى عمل فنى جديد بعد تقديمه من قبل فى عام 2007، والذى قام ببطولته إيمان البحر درويش”.

شخصية الإمام الشافعى الحكم

يرى الناقد نادر عدلى أنه ليس هناك ما يمنع تقديم أعمال أخرى عن “الإمام الشافعى”، والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل، ويقوم ببطولته الفنان خالد النبوى.

وقال نادر عدلى، فى تصريح لـ صدى البلد"، إن “هناك كثيرا من الأعمال تناولت شخصية السيرة الذاتية بأكثر من شكل فى أكثر من عمل فنى، وأرى أن هناك كثيرا من المعايير التى تحدد هذا الأمر، والمهم ألا تكون هذه الشخصية التى يتم تناولها أحادية الاتجاه، وأرى أن شخصية الإمام الشافعى بها كثير من الجوانب المختلفة، والتى تتحمل تقديمها فى أكثر من عمل فنى”.

الامام الشافعى

وأضاف: “وعندما ننظر إلى شخصية أم كلثوم على سبيل المثال، والتى قدمت فى مسلسل ثم عمل سينمائى لم يقدر له نفس النجاح الذى حققه المسلسل على الرغم من أن الدراما فى المسلسل كانت تميل إلى الإيجابيات أكثر من السلبيات، لكنه حقق نجاحا كبيرا، وهناك أيضا مثل على الأعمال التى قدمت عن شخصية جمال عبد الناصر، بعضها كان موفقا والبعض الآخر كان غير موفق، وهذا يرجع إلى قوة السيناريو المكتوب وقراءته للشخصية والفترة الزمنية التى يرصدها فى العمل، والمخرج أيضا له دور مهم فى العمل”.

وأوضح نادر عدلى: “المقارنة هناك جائزة وواردة جدا لأن العمل يقدم نفس الشخصية وتعامله النقدى مع الشخصية أو العمل نفسه هى التى ستكون الحكم، وأتصور أن القراءة النقدية هى إضافة للعمل نفسه”.