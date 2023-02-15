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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

منتجى الدواجن تكشف حقيقة وصول سعر كرتونة البيض لـ200 جنيه خلال رمضان

أسعار البيض
أسعار البيض

يتساءل المواطنون دائما حول أسعار السلع بالأسواق خلال شهر رمضان 2023 ، وخاصة أسعارالبيض لأنه من أهم الوجبات الرئيسية فى السحور ، ويزيد الإقبال على شرائه خلال الشهر الكريم.

ارتفاع أسعار البيض

وشهدت أسعار البيض ارتفاعا خلال الأسبوع الحالي لتصل الزيادة إلي أكثر من 40 جنيها خلال شهور قليلة  ، وذلك بسبب إرتفاع أسعار الأعلاف رغم الإفراج عن مستلزماتها إلا أنه مازال هناك احتكار من قبل بعض المستوردين للأعلاف .

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رغم الإفراج عن الأعلاف |لماذا ترتفع أسعار البيض ؟

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بـ المزرعة والأسواق | الجديد في أسعار البيض اليوم

وتوقع الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ارتفاع أسعار البيض خلال شهر رمضان الكريم بسبب زيادة الإقبال عليه من قبل المواطنين ، مع خروج المربين من منظومة صناعة الدواجن ، ونقص الأعلاف وارتفاع أسعارها  ، موضحًا أن أسعار الدواجن والبيض فى زيادة مستمرة.

الكرتونة بـ 200 جنيه

وكشف "الزيني" خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، حقيقة وصول سعر كرتونة البيض إلي 200 جنيه ، قائلا :" لا أتوقع أن تصل سعر الكرتونة لهذا الحد ، ولكن أتوقع أن تزيد كرتونة البيض ولا يمكن توقع سعر معين خلال الوقت الراهن وهذا يتوقف على توفر واستدامة خامات الأعلاف " .

وأضاف " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " أنه على الرغم من الإفراجات الجمركية التي تتم  عن مستلزمات الأعلاف حاليا إلا أننا مازالنا نعيش فى أزمة نقص الأعلاف مما سيؤدى إلي التأثير سلبيا على صناعة الدواجن ،  ولكن ما نعيشه حاليا من غلاء الأسعار هو نتاج عن أزمة الأعلاف التى حدثت فى أكتوبر واستمرت حتى ديسمبر .

وأشار الدكتور ثروت الزيني إلي أن اجتماع وزير الزراعة اليوم شمل الحديث عن استقرار أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

أسعار البيض بالأسواق اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 111 جنيها في المزرعة و 122 جنيها للمستهلك حسب المنطقة ، أما كرتونة البيض الأبيض فسجلت أيضا 111 جنيه فى المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها ، كما قفز البيض البلدى ليسجل بالمزرعة 122 جنيها ليصل للمستهلك إلي 130 جنيهًا

الإفراج عن الأعلاف

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  انه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 96 مليون دولار ، خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023.

 

وقال ان الإفراج شمل  156 ألف طن من الذرة بحوالي 56 مليون دولار وحوالي 43 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 32 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8 مليون دولار ، ليصبح إجمالي ما تم الافراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 9 فبراير 2023)               2.495 مليون طن منهم 1.750 مليون طن ذرة ، 745 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف     وذلك بإجمالي مبلغ 1.250 مليار دولار.

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