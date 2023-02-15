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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين»

سكن لكل المصريين
سكن لكل المصريين

كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، عن موعد تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى ، سكن لكل المصريين 1، التى  تم طرحها منذ سنتين، مؤكدة أنه جار التنسيق والعمل على أن يتم تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى فى مارس 2024".

وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، فى تصريحات لها، أنه يوجد 200 ألف مواطن تقدم للحصول علي شقق سكن لكل المصريين التي تم طرحها منذ سنتين.

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واستعرضت مى عبد الحميد، موقف تنفيذ الوحدات السكنية، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 619 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ وطرح 247 ألف وحدة، ومخطط تنفيذ 134 ألف وحدة أخرى، موضحة أنه تم طرح 16 إعلاناً منذ 1/6/2014 وحتى الآن، تقدم للحجز بها 1.5 مليون مواطن، وبلغ عدد الوحدات المخصصة حتى الآن 509 آلاف وحدة، وانتقل نحو 2.5 مليون مواطن للإقامة بوحداتهم السكنية الجديدة منذ انطلاق البرنامج، باعتبار متوسط الأسرة نحو 5 أفراد، وهو ما يحقق أهداف التنمية العمرانية.

وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن عدد المستفيدين بالتمويل العقارى حتى الآن، بلغ 485.659 ألف مستفيد، بمبلغ 55.5 مليار جنيه تمويلا عقاريا، و7.98 مليار جنيه دعما نقديا، من خلال 22 بنكاً و8 شركات للتمويل العقارى، وبلغ دعم عائد التمويل العقارى منذ يناير 2019، 3.26 مليار جنيه.

كما استعرضت مى عبد الحميد، مؤشرات الأداء، حيث بلغ متوسط سعر الوحدة السكنية، 169 ألف جنيه، ومتوسط الدعم النقدى الممنوح للعميل الواحد 16.5 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقارى للعميل الواحد 114 ألف جنيه، ومتوسط قيمة التمويل لثمن الوحدة السكنية 70%، ومتوسط الدخل الشهرى للعمل=ء المستفيدين 2270 جنيها، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين 40 عاماً، ومتوسط مدة القرض 18 عاماً.

وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن نسبة المستفيدين العاملين بالقطاع الخاص، بلغت 48.9%، بينما بلغت نسبة المستفيدين العاملين بالقطاع الحكومى 32%، فى حين بلغت نسبة المستفيدين العاملين فى المهن الحرة 20.1%، مضيفة أن مركز الاتصالات بالصندوق، تلقى منذ عام 2015، 11 مليون مكالمة، وبلغ متوسط مستوى الخدمة 87%، ومتوسط سرعة الرد، دقيقة و43 ثانية، ومتوسط مدة المكالمة، نحو 3 دقائق.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أطلق عددًا من قنوات الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتيسير عملية التواصل مع المواطنين، وتخطى عدد المشتركين في صفحة الصندوق على “فيسبوك” 525 ألفا، وبلغ عدد المتابعين أكثر من 564 ألفا، كما تجاوزت عدد المشاهدات على قناة “يوتيوب” 960 ألف مشاهدة، بينما بلغ عدد المشتركين بالقناة أكثر من 40 ألف مشترك.

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