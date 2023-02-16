ماذا يحدث إذا تناول الرجال الزعفران قبل العلاقة الزوجية؟

يعد استخدام الزعفران منذ العصور القديمة علاجًا لمجموعة متنوعة من الأمراض ، ولكن بمساعدة العلم الحديث.

وأثبتت التوابل الأغلى في العالم أنها غذاء خارق يدعم صحتنا بعدة طرق، فيمكن للزعفران تحسين الصحة الجنسية والإنجابية من خلال الطرق التالية وفقا .tahminatea.

يستخدم الزعفران للعلاقة الزوجية فقد تم استخدام الزعفران منذ العصور القديمة كمنشط جنسي طبيعي ، ولكن هذا أيضًا مدعوم بأبحاث سريرية حديثة.

ووجد باحثون من جامعة مشهد للعلوم الطبية أن مركب كروسين الزعفران كان فعالاً في زيادة القدرة على التحمل الجنسي والرغبة الجنسية لدى الرجال.

وجدت دراسات أخرى أنه من بين النساء ، فإن أولئك الذين تناولوا الزعفران قد عانوا من مستويات اعلي لزيادة الرغبة.

وقد تمت دراسة الزعفران أيضًا كعامل مساعد في العجز الجنسي. سواء كان ذلك خللًا جنسيًا بسبب اضطرابات عقلية مثل الاكتئاب أو مشاكل جسدية مثل ضعف الانتصاب ، يمكن أن يساعد الزعفران في تحسين هذه المشاكل.