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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يتنبأ باحتراف أحمد عبد القادر في الدوري الإيطالي أو الألماني|شاهد

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً جديدعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “احمد عبد القادر هو الناشئ الوحيد في النادي الاهلي الذي اصر الكابتن محمود الخطيب علي اعادة قيده بعد ان هاجر الي اوروبا الشرقية ، ولي الشرف بانني من تابعة  خارج  مصر حتي انضم للاهلي ناشئ  وطلبت اعارته من الاهلي ومن الكابتن محمود الخطيب شخصيا وطلبت ان تكون اعارتة موسمين ، ولما حضر نادي سموحة ، الكابتن احمد سامي كان  غير سعيد لكونة ناشيئ ، ولكني طلبت منة الاهتمام بة لانة حيكون لاعب كبير ومفاجاة وبعد مرور ٦ مباريات من الدوري”.

وتابع: “ وبعد اعداد برنامج تدريبي لاحمد عبد القادر بمعرفة الكابتن احمد سامي ،  دفع به  في  المباريات الرسمية وانطلق وابدع وكان محط انظار الجميع ، واصبح احد اهم نجوم الدوري العام ، وفوجئت بالكابتن محمود الخطيب يطلب مني ان يقطع اعارته  بعد موسم واحد فقط ويعود للاهلي ، واستكمل مسيرته الرائعة التي بدءها في سموحة ، معلومة هدف احمد عبد القادر الثاني في فلامينجو البرازيلي اختير افضل هدف في البطولة ، ويتابعه حاليا اهم ناديين في الدوري الايطالي ونادي كبير في الدوري الالماني من اجل ضمة في نهاية الموسم  اذا وافق الاهلي علي احترافه”.

فرج عامر النادي الأهلي محمود الخطيب نادي سموحة أحمد عبد القادر

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