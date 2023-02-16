فرج عامر يتنبأ باحتراف أحمد عبد القادر في الدوري الإيطالي أو الألماني|شاهد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، منشوراً جديدعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “احمد عبد القادر هو الناشئ الوحيد في النادي الاهلي الذي اصر الكابتن محمود الخطيب علي اعادة قيده بعد ان هاجر الي اوروبا الشرقية ، ولي الشرف بانني من تابعة خارج مصر حتي انضم للاهلي ناشئ وطلبت اعارته من الاهلي ومن الكابتن محمود الخطيب شخصيا وطلبت ان تكون اعارتة موسمين ، ولما حضر نادي سموحة ، الكابتن احمد سامي كان غير سعيد لكونة ناشيئ ، ولكني طلبت منة الاهتمام بة لانة حيكون لاعب كبير ومفاجاة وبعد مرور ٦ مباريات من الدوري”.

وتابع: “ وبعد اعداد برنامج تدريبي لاحمد عبد القادر بمعرفة الكابتن احمد سامي ، دفع به في المباريات الرسمية وانطلق وابدع وكان محط انظار الجميع ، واصبح احد اهم نجوم الدوري العام ، وفوجئت بالكابتن محمود الخطيب يطلب مني ان يقطع اعارته بعد موسم واحد فقط ويعود للاهلي ، واستكمل مسيرته الرائعة التي بدءها في سموحة ، معلومة هدف احمد عبد القادر الثاني في فلامينجو البرازيلي اختير افضل هدف في البطولة ، ويتابعه حاليا اهم ناديين في الدوري الايطالي ونادي كبير في الدوري الالماني من اجل ضمة في نهاية الموسم اذا وافق الاهلي علي احترافه”.