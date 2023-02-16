كرم جبر عن الرئيس السيسي: يعبر إلى عقول الناس من خلال لغته البسيطة

علق الكاتب الصحفي كرم جبر على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة الحكومات العالمية بدبي، قائلا: الرئيس أفضل إنسان يهبر عن الرئيس، فهو يستخدم لغة بسيطة وسهلة تصل لكل المواطنين.



واكمل: هناك تواصل سريع وقوي بين الرئيس السيسي والمواطنين، لكونه يستخدم اللغة القريبة لهم، متابعا: الرئيس يعبر إلى عقول الناس من خلال اللغة.





أضاف كرم جبر، خلال حواره ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي” أن وجود الرئيس بدبي يعطي قيمة ومظلة قوية للمشروعات في مصر، منها بأن حديث الرئيس خلال القمة كان محدد ويبعث الطمأنة في قلوب الجميع.





وفيما يخص النسبة للعلاقات الخارجية، أوضح أن مصر تعمل دائما لوحدة الصف العربي ودائما تدعو إلى وحدة الدول والشعوب والحفاظ على الدول، ولم تتلوث أبدا يدها في أي دماء، والرئيس دائما يدعو إلى الدولة الوطنية، كما أنها تدعو إلى أهمية الحوار".



